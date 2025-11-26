La fórmula láctea para bebés que fue prohibida por Anmat: hay casos de botulismo

La prohibición alcanza a todos los lotes del producto, que se conseguía online en Argentina.

Retiro de la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition por casos de botulismo

Mediante un comunicado oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advirtió sobre el retiro internacional y la necesidad de dejar de consumir la fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition.

La Secretaría de la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos (Infosan) explicó que la medida responde a una serie de casos de botulismo infantil reportados en Estados Unidos y alcanza a todos los lotes del producto.

A partir de esa alerta, la empresa By Heart Inc., junto con la Administración de Alimentos y Medicamento (FDA en inglés), retiró de manera preventiva todas las presentaciones de ByHeart en lata y sobres individuales “Whole Nutrition y Anywhere Pack”, destinadas a bebés de 0 a 12 meses.

Aunque el producto no tiene registro en Argentina ni antecedentes de ingreso formal mediante el Sistema de Avisos de Importación, el Punto de Contacto de Emergencia de Infosan en Estados Unidos informó que se vendió online a través de Amazon.com a un grupo reducido de clientes particulares: 23 compradores distribuidos en varios países de América, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Perú, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Por ese motivo, la Anmat recomendó que toda persona que haya adquirido esta fórmula se abstenga de consumirla y suspenda cualquier uso inmediato.