Los 7 cafés que fueron prohibidos en Argentina por la Anmat: "Apócrifos"

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, incluidas las plataformas online, de siete productos de café que se vendían bajo distintas marcas.

Precios en Chile: el shopping que rompió récord en ventas, los outlets y los productos que vuelven locos a los argentinos

Sorpresa por los precios de Decathlon Argentina al comparar con Chile: ¿conviene o no?

La medida, formalizada mediante la Disposición 8N° .385/2025 y publicada este jueves en el Boletín Oficial , se tomó tras comprobar que los artículos carecían de registros sanitarios válidos y estaban falsamente rotulados.

Los productos involucrados pertenecen a las marcas Caffé del Doge, Caffé del Ponte Rialto y Café Sol , e incluyen las siguientes variantes: Doge Rosso Blend, Café Clásico, Café Colombia, Café Gourmet, Café Línea Baristas, Intenso Blend y Expresso Café Crema .

En todos los casos, la autoridad sanitaria determinó que los rótulos exhibían números de Registro Nacional de Establecimiento ( RNE ) no vigentes o pertenecientes a otras empresas, además de Registro Nacional de Producto Alimenticio ( RNPA ) inexistentes.

La investigación comenzó luego de una denuncia por uso indebido de registros sanitarios, cuando un productor detectó que su propio número de RNE aparecía impreso en el envase del café “Caffé del Doge”, pese a no haber fabricado el producto.

Café prohibido y retirado del mercado por Anmat Café prohibido y retirado del mercado por Anmat

Café prohibido y retirado del mercado por Anmat Café prohibido y retirado del mercado por Anmat

A partir de esa irregularidad, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) inició inspecciones en distintos puntos de venta y en una planta de producción ubicada en La Matanza, donde funcionaba la fábrica Café Sol.

Café prohibido y retirado del mercado por Anmat Café prohibido y retirado del mercado por Anmat

Durante el operativo, los inspectores confirmaron que en ese establecimiento se elaboraban productos tanto para la marca Café Sol como para Caffé del Doge, pero sin contar con ningún certificado de habilitación ni registro sanitario vigente. Además, se encontraron envases de varias líneas de café con etiquetas apócrifas, lo que llevó a la intervención preventiva de toda la mercadería.

Café prohibido y retirado del mercado por Anmat Café prohibido y retirado del mercado por Anmat

El propietario de la planta reconoció ante las autoridades que los productos eran distribuidos directamente a bares o vendidos en la fábrica, y que el fraccionamiento se realizaba también para otras marcas. Al ser consultado sobre la documentación que acreditara la legalidad de la producción, admitió no poseer los registros exigidos por la normativa vigente.

Café prohibido y retirado del mercado por Anmat Café prohibido y retirado del mercado por Anmat

Como consecuencia, la Anmat dispuso la prohibición inmediata de elaboración y comercialización de los siete productos y ordenó abrir un sumario sanitario contra la firma Caffé del Doge Argentina – Junio 1995 SRL y contra el titular de la planta Café Sol. También se estableció la prohibición de venta en todo el territorio nacional de cualquier alimento que lleve en su etiqueta el RNPA EXP. N° 4050-141467, considerado inválido.

Según el texto oficial firmado por Nélida Agustina Bisio, titular del organismo, las medidas buscan proteger la salud pública y prevenir el consumo de productos alimenticios de origen y composición desconocida.

La disposición advierte, además, que la comercialización online de estos cafés también queda alcanzada por la prohibición, por lo que su distribución en plataformas digitales o redes sociales será sancionada.

De esta forma, la Anmat reiteró la importancia de verificar que los alimentos envasados cuenten con sus números de RNE y RNPA válidos y visibles, que permiten identificar el establecimiento elaborador y garantizar que el producto haya sido evaluado bajo los estándares sanitarios correspondientes.