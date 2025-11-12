En menos de un mes, volvieron a robar en un famoso café del Centro: fue todo calcado

A poco menos de un mes del último ilícito sufrido, la cafetería Bastante , ubicado en Pedro Molina y España de Ciudad , fue víctima este miércoles de una rotura de vidriera y posterior robo de la recaudación. Prácticamente, un delito calcado al del pasado 20 de octubre.

Decile adiós al olor a cebolla y ajo al cocinar: el ingrediente que lo elimina al instante

Colocar café en el freezer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió a las 2.50 de la madrugada cuando un llamado de la empresa de alarmas alertó al 911 por la activación del sensor de seguridad en el local.

Entonces, personal policial se dirigió a España al 500 para constatar un daño de unos 60 centímetros en la vidriera del excafé Bonito y manchas de sangre en el interior, producto del accionar manual de los delincuentes.

Tras ser contactado, el propietario de la cafetería contó que, a través de las cámaras, observó a un hombre ingresar y sustraer una maletín con unos $20.000.

Por su parte, el ayudante fiscal dispuso una consigna policial hasta la llegada de Policía Científica.

Bastante ya había sido víctima del mismo hecho de inseguridad el pasado 20 de octubre, también durante horas de la madrugada. En esa ocasión, el robo de una caja registradora quedó filmado por las cámaras.

Hubo tres detenidos de 29, 26 y 25 años, que cayeron en inmediaciones del barrio Cívico. Todos tenían antecedentes y condenas por hurtos, contravenciones y robos.

Una zona que es noticia por la inseguridad en comercios

La zona de Tribunales y el parque Cívico es noticia frecuentemente por distintos episodios de delincuencia: el accionar se repite con la rotura de vidrieras de los locales y robo de dinero y prendas de valor.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado, delincuentes destrozaron la vidriera de un local de ropa ubicado en la esquina de Pedro Molina y Patricias Mendocinas y se llevaron prendas.

El 1° de junio de 2025, efectivos de la policía frustraron el robo de un negocio ubicado en la esquina de avenida España y Pedro Molina. Los agentes se encontraron con un hombre que intentaba robar, luego de haber roto el vidrio de una puerta para ingresar.

Durante la madrugada del 18 de agosto pasado, ladrones rompieron la vidriera de un local dedicado a la venta de piedras y joyas ubicado en Patricias Mendocinas al 500 de Ciudad. Se llevaron varios objetos de valor.