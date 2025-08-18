18 de agosto de 2025 - 09:53

Ladrones rompieron la vidriera de un local de piedras terapéuticas y joyas en Ciudad

El hecho fue denunciado por personas que pasaron esta madrugada por el lugar.

Personal de Científica trabajó en el local violentado. Gentileza Matías Pascualetti.&nbsp;

Personal de Científica trabajó en el local violentado. Gentileza Matías Pascualetti. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la madrugada unos ladrones rompieron la vidriera de un local céntrico dedicado a la venta de piedras y joyas y se llevaron mercancías de valor.

Leé además

Brutal crimen en La Matanza: asesinaron a una madre delante de su hijo durante un intento de robo

Brutal crimen en La Matanza: asesinaron a una madre delante de su hijo durante un intento de robo

Por Redacción Policiales
Detuvieron al hijo de una candidata a senadora que se robó kilos de carne y queso valuado en millones.

Gerente de un supermercado usó a un cartonero para robar millones de pesos en carne y queso

Por Redacción Sociedad

El hecho fue denunciado a las 5.15 por unas personas que a esa hora pasaron frente al local, ubicado en Patricias Mendocinas al 500 de Ciudad, y vieron los destrozos.

Minutos más tarde llegó al lugar personal policial y comprobó que el ingreso al negocio llamado “Casa de piedras energéticas” había sido violentado: los delincuentes rompieron el candado de una persiana metálica que había sido levantada para luego romper el blindex e ingresar.

Los uniformados encontraron en el ingreso a un edificio de Pedro Molina al 351 algunas medallas, piedras de colores y repuestos de lámparas dispersos por el lugar.

Desde la fiscalía interviniente se ordenó que personal de Policía Científica realizara las labores de rigor, intentando dar con rastros o huellas de los autores de hecho.

Además se mantuvo una consigna policial en el lugar a la espera de la dueña del local, dedicado según sus redes sociales a la venta de “piedras semi y preciosas” para “terapias como gemoterapia, fen shui, reiki, radistecia y talasoterapia, además de venta de adornos y joyería en general”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

arrastrada en plena via publica: el violento robo que sufrio la hermana de yanina latorre

Arrastrada en plena vía pública: el violento robo que sufrió la hermana de Yanina Latorre

Por Redacción Espectáculos
Así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Video: así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Por Redacción Policiales
Un joven de 18 años quedó detenido en Las Heras tras el intento de vender una moto robada. 

Las Heras: detuvieron a un joven que intentaba vender una moto robada

Por Redacción Policiales
Así funciona el nuevo fraude por correo electrónico que apunta a tus cuentas bancarias

Así funciona el nuevo fraude por correo electrónico que apunta a tus cuentas bancarias

Por Redacción Sociedad