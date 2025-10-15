15 de octubre de 2025 - 12:36

El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: "Me dijo 'me cagó la vida mi señora'"

Joaquín contó que el viaje duró 8 horas y que el destino original era Concordia, pero en el trayecto se lo cambió hacia Gualeguaychú.

El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: Me dijo que tuvo problemas con la señora.

El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: "Me dijo que tuvo problemas con la señora".

Los Andes
Por Redacción Policiales

En diálogo con Antonio Fernández Llorente por radio Splendid AM990, el conductor, identificado como Joaquín, contó que duró 8 horas y recordó que Laurta solicitó el viaje a través de un radiotaxi, pidiendo que lo buscaran en la vieja terminal de colectivos de Córdoba.

“El viaje fue solicitado por radiotaxi y pidió que se lo busque en la terminal vieja", detalló y agregó que el viernes anterior había llamado "para sacar información de precios”.

Según el testimonio del taxista, Laurta había acordado inicialmente viajar a Concordia, pero modificó el destino a Gualeguaychú cuando ya se encontraban a la altura de Paraná.

“El viaje en primera instancia era a Concordia, pero a la altura de Paraná decide cambiar a Gualeguaychú”, contó y sumó que durante el viaje le dijo “que los amigos lo clavaron” y que por ese motivo cambió la ruta.

Sobre cómo estaba Laurta y su hijo contestó: "Parecía una persona tranquila. Se lo notaba cansado. Nunca maltrató al niño".

Las víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Joaquín también recordó una frase que, con el paso de las horas, cobró un sentido siniestro: "En un momento me comentó que había tenido problemas con la señora. Me dijo: 'Me cagó la vida mi señora, gracias a dios me separé', cosas así".

El niño se descompuso durante el viaje

El chofer relató que el pequeño, identificado como P., se descompuso mientras viajaban: "En el camino se descompuso, tuvo vómitos y fiebre. Le ofrecí parar en un centro médico, pero se negó, me dijo que era normal que el niño se descomponga por el viaje".

Además, detallo que Laurta "no le daba de comer" al menor, "solo golosinas" durante todo el trayecto.

Finalmente, recordó que llevaba un "bolso viajero grande con cierre en el medio donde tenía ropa de él y el niño. No pude ver lo que había dentro. Cuando el niño se enfermó lo cambió, le puso paños con agua en la frente...".

