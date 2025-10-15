El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: "Me dijo 'me cagó la vida mi señora'"

Joaquín contó que el viaje duró 8 horas y que el destino original era Concordia, pero en el trayecto se lo cambió hacia Gualeguaychú.

El taxista que llevó a Pablo Laurta a Entre Ríos contó detalles del viaje: "Me dijo que tuvo problemas con la señora".

El taxista que trasladó a Pablo Rodríguez Laurta, el uruguayo detenido por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba, relató cómo fue el viaje hacia Entre Ríos junto al hombre y su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras el crimen.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente por radio Splendid AM990, el conductor, identificado como Joaquín, contó que duró 8 horas y recordó que Laurta solicitó el viaje a través de un radiotaxi, pidiendo que lo buscaran en la vieja terminal de colectivos de Córdoba.

“El viaje fue solicitado por radiotaxi y pidió que se lo busque en la terminal vieja", detalló y agregó que el viernes anterior había llamado "para sacar información de precios”.

Según el testimonio del taxista, Laurta había acordado inicialmente viajar a Concordia, pero modificó el destino a Gualeguaychú cuando ya se encontraban a la altura de Paraná.

“El viaje en primera instancia era a Concordia, pero a la altura de Paraná decide cambiar a Gualeguaychú”, contó y sumó que durante el viaje le dijo “que los amigos lo clavaron” y que por ese motivo cambió la ruta.