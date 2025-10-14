Asesinato de Rosa Alfaro: la Corte decide si un jurado popular entendió las instrucciones del juez

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza deberá decir si un tribunal popular entendió las instrucciones que un juez del Este provincial les dio en le juicio por jurados donde resultó condenado Gustavo Ceferino Repetto Mira (51) por el homicidio de su pareja, Rosa Alfaro (53), quien fue asesinada en su casa de Montecaseros, San Martín en mayo de 2023.

Esta mañana, en una audiencia plenaria los magistrados escucharon las posiciones de la defensa de Repetto -Eduardo y Estanislao De Oro- y de los fiscales Oscar Sívori y Gustavo Jadur.

Repetto fue condenado a perpetua, en diciembre de año pasado, por el juez técnico Federico Rapaccioli por el delito de “homicidio por el uso de arma de fuego y por el vínculo” , luego de que un jurado popular lo declara culpable de ese delito, entendiendo que no existió violencia de género , tal como había fundamentado la fiscalía durante el debate.

Luego los defensores fueron en casación a la Corte , aduciendo “ incomprensión del jurado de las instrucciones relativas a la duda razonable, carga de la prueba y presunción de inocencia”.

Es decir que los 12 integrantes de jurado popular no entendieron las clásicas instrucciones que los jueces ofrecen durante este tipo de debates.

La víctima murió de un disparo en el pecho. La defensa contrapone la hipótesis de un suicidio, basado en el historial psicológico de la víctima; mientras que la hipótesis de la autoría del acusado se basa, principalmente, en las pericias balísticas.

Este es el planteo que la Corte en pleno -es decir los ministros Julio Gómez, Dalmiro Garay, Norma Llatser, Mario Adaro, José Valerio, María Day y Omar Palermo- deberá resolver en próximas audiencias.

Por lo pronto, hoy las partes expusieron al respecto ante el máximo tribunal, ofreciendo posiciones opuestas.

Un disparo fatal

El 28 de mayo de 2023, Rosa Alfaro llegó sin vida al hospital Perrupato, de San Martín, y los médicos establecieron que la causa de la muerte había sido un disparo de arma de fuego.

De inmediato, los investigadores activaron el protocolo para casos de femicidio, al tiempo que no descartaron estar ante un caso de suicidio, ya que el marido de la víctima fue una de las personas que llegó al hospital junto a la mujer.

Pero con el correr de las horas se confirmó la hipótesis del homicidio. La primera versión del hecho fue la siguiente: Repetto y otro hombre se presentaron en la guardia del hospital Perrupato llevando a Rosa Alfaro. Los médicos de inmediato detectaron que tenía una herida de bala en el pecho, más precisamente en costado izquierdo, y que era la causa de muerte.

Luego en el Cuerpo Médico Forense se determinó que el proyectil había ingresado por el costado izquierdo, entre la mama y el hombro, impactando luego en el corazón, lo que le produjo una muerte inmediata.

En un primer momento se le tomó declaración al hombre que había llevado a la víctima al hospital, una persona que el día del crimen había llegado a la finca donde vivía la pareja, ubicada en El Ñango y Calle Angosta, en Montecaseros, para ver unos cerdos que quería comprar.

Tras ver a los animales, el hombre se subió a la camioneta y se dirigió a su casa. Por el camino le sonó el celular: era Repetto diciéndole que volviera, que su mujer se había descompensado y que la había encontrado tirada en el piso.

El comprador volvió, cargaron a la mujer en la camioneta –el conductor sin sospechar que había recibido un disparo- y la llevaron al hospital.