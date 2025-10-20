20 de octubre de 2025 - 10:13

Video: rompieron la vidriera de una famosa cafetería y se llevaron la caja registradora

El hecho ocurrió esta madrugada en la esquina de España y Pedro Molina, en Ciudad, una zona donde se han registrado robos de similares características.

Robaron una cafetería de Ciudad: rompieron una vidriera y se llevaron la caja registradora.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un reconocido café ubicado en pleno centro de Ciudad fue objetivo de un robo durante la madrugada de este lunes.

El hecho ocurrió cerca de las 4.25 de la mañana, en un local situado sobre calle España al 506, esquina Pedro Molina.

Según el parte policial, un llamado al 911 alertó sobre la situación en el local llamado Bastante, antes conocido como Bonito Café.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en uno de los vidrios del frente del local y entrevistaron al propietario, quien contó que faltaba la caja registradora, por lo que no sabía el monto exacto del dinero sustraído.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento del asalto, en el que un delincuente rompió un vidrio con un objeto, mientras que el otro entró al comercio, pasó por arriba del mostrador y se llevó la caja registradora.

Intervino Oficina Fiscal de Capital.

Inseguridad cerca de Tribunales

El lugar donde ocurrió el robo al café es una zona donde se han registrado varios delitos con la misma característica: los ladrones rompen los vidrios para ingresar a los comercios.

Por ejemplo, en diciembre del año pasado, delincuentes destrozaron la vidriera de un local de ropas ubicada en la esquina de Pedro Molina y Patricias Mendocinas y se llevaron prendas.

Robo y destrozos en un local de ropa del centro de Mendoza. Los ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad y, luego, detenidos. (Gentileza: X Matías Pascualetti / Radio Mitre Mendoza)
Robo y destrozos en un local de ropa del centro de Mendoza. Los ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad y, luego, detenidos. (Gentileza: X Matías Pascualetti / Radio Mitre Mendoza)
Robo y destrozos en un local de ropa del centro de Mendoza. Los ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad y, luego, detenidos. (Gentileza: X Matías Pascualetti / Radio Mitre Mendoza)

El 1 de junio de este año, efectivos de la policía frustraron el robo de un negocio ubicado en la esquina de avenida España y Pedro Molina. Los agentes se encontraron con un hombre que intentaba robar, luego de haber roto el vidrio de una puerta para ingresar.

Durante la madrugada del 18 de agosto pasado, ladrones rompieron la vidriera de un local dedicado a la venta de piedras y joyas ubicado en Patricias Mendocinas al 500 de Ciudad. Se llevaron varios objetos de valor.

Personal de Científica trabajó en el local violentado. Gentileza Matías Pascualetti.

Personal de Científica trabajó en el local violentado. Gentileza Matías Pascualetti.

