Golpearon a un joven en Chacras para robarle $ 5 millones y escaparon en un Focus: encontraron el auto en San Juan

Se trata de un Ford Focus azul que fue captado por las cámaras de Seguridad. El padre de los presuntos ladrones manejaba el vehículo.

El Ford Focus secuestrado en San Juan y utilizado para un robo millonario en Chacras de Coria. Gentileza Diario de Cuyo.

La Policía de San Juan encontró el auto en que tres sujetos se movilizaron para robar 5 millones de pesos en la casa de un joven, en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, luego de g olpearlo y amenazarlo de muerte.

El vehículo utilizado para el millonario robo agravado -un Ford Focus azul- fue hallado en las últimas horas por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste (BIO), y tenía un pedido pedido de secuestro de la Justicia de Mendoza, según informa hoy Diario de Cuyo.

El atraco ocurrió en la noche del 10 de mayo pasado, cerca de las 20, cuando tres sujetos armados sorprendieron a un joven en su vivienda ubicada en el callejón Gutiérrez. Tras ingresar en la casa, los delincuentes amenazaron al dueño de casa con armas de fuego y de forma violenta lo amenazaron de muerte y lo golpearon para llevarse unos $5 millones de pesos, una PlayStation, un teléfono y un reloj.

Cámaras de seguridad de la zona lograron captar el auto en que se movilizaban los ladrones.

Luego, tas recabar datos, los investigadores lograron determinar el paradero del vehículo en Rivadavia, San Juan, y lo interceptaron en las calles Meglioli y Comandante Cabot.