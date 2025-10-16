16 de octubre de 2025 - 12:15

Golpearon a un joven en Chacras para robarle $ 5 millones y escaparon en un Focus: encontraron el auto en San Juan

Se trata de un Ford Focus azul que fue captado por las cámaras de Seguridad. El padre de los presuntos ladrones manejaba el vehículo.

El Ford Focus secuestrado en San Juan y utilizado para un robo millonario en Chacras de Coria. Gentileza Diario de Cuyo.&nbsp;

El Ford Focus secuestrado en San Juan y utilizado para un robo millonario en Chacras de Coria. Gentileza Diario de Cuyo. 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de San Juan encontró el auto en que tres sujetos se movilizaron para robar 5 millones de pesos en la casa de un joven, en Chacras de Coria, Luján de Cuyo, luego de g olpearlo y amenazarlo de muerte.

Leé además

Garrido-Baigorria: el caso fue elevado a juicio por la Justicia Federal. Archivo.

Caso Garrido-Baigorria: piden que 16 expolicías mendocinos sean juzgados por desaparición forzada de personas

Por Oscar Guillén
El cuerpo hallado en Neuquén pertenece a Azul Semeñenko, la mujer trans desaparecida hace un mes.

El cuerpo hallado en Neuquén pertenece a Azul Semeñenko, la mujer trans desaparecida hace un mes

Por Redacción Policiales

El vehículo utilizado para el millonario robo agravado -un Ford Focus azul- fue hallado en las últimas horas por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste (BIO), y tenía un pedido pedido de secuestro de la Justicia de Mendoza, según informa hoy Diario de Cuyo.

El atraco ocurrió en la noche del 10 de mayo pasado, cerca de las 20, cuando tres sujetos armados sorprendieron a un joven en su vivienda ubicada en el callejón Gutiérrez. Tras ingresar en la casa, los delincuentes amenazaron al dueño de casa con armas de fuego y de forma violenta lo amenazaron de muerte y lo golpearon para llevarse unos $5 millones de pesos, una PlayStation, un teléfono y un reloj.

Cámaras de seguridad de la zona lograron captar el auto en que se movilizaban los ladrones.

Luego, tas recabar datos, los investigadores lograron determinar el paradero del vehículo en Rivadavia, San Juan, y lo interceptaron en las calles Meglioli y Comandante Cabot.

Tenía un pedido de secuestro vigente por el delito de robo agravado y era conducido por el padre de dos de los presuntos autores del hecho. Fue secuestrado y trasladado a Central de Policía para los fines legales correspondientes. La investigación continúa para dar con los responsables del delito.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los DNI decomisados. Gentileza Ministerio Público Fiscal. 

La jefa del registro civil y su banda hacían DNI "truchos" y los vendían: la compleja "fábrica" que generó estafas por $150 millones

Por Redacción Policiales
. El hecho se registró cerca de las 23 sobre calle Buenos Vecinos al 5900.

Un motociclista perdió una pierna tras chocar con un auto en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Una moto robada fue recuperada y su conductor quedó detenido.

Tras una persecución, la Policía recuperó una moto que había sido robada de una concesionaria del Centro

Por Redacción Policiales
Imputaron y encarcelaron al conductor que circulaba en contramano y provocó la muerte de un joven

Imputaron y encarcelaron al conductor que circulaba en contramano y provocó la muerte de un joven

Por Redacción Policiales