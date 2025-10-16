16 de octubre de 2025 - 13:21

La mujer acusada de matar a su beba en Las Heras seguirá en la cárcel hasta ser juzgada

Se dictó prisión preventiva para Analía Peralta, detenida desde julio pasado, imputada por homicidio agravado por el vínculo.

Analía Peralta, la mujer acusadas de haber asesinado a su beba en Las Heras, se hacía llamar Názli Ajathliaz. Foto: Facebook.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 ordenó la prisión preventiva para la mujer que, en julio pasado dio a luz en una casa de Las Heras y que se encuentra imputada por la muerte de su propia hija.

Esta mañana la jueza María Cristina Pietrasanta dictaminó que Analía Peralta (39), continúe presa por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

La medida fue solicitada por la ayudanta fiscal Paola Henríquez, de la Fiscalía de Homicidios que lidera la fiscal Claudia Ríos. De esta forma Peralta continuará detenida en la cárcel de mujeres de Almafuerte II, en Cacheuta, Luján.

La hipótesis de la Fiscalía es que la mujer le habría quitado la vida a la beba asfixiándola con una bolsa de nylon.

El 15 de julio pasado, Peralta llegó a la guardia del hospital Lagomaggiore diciendo que tenía una pérdida, con sangrado. Pero cuando los médicos comenzaron a efectuar una limpieza, encontraron restos de placenta por lo que le preguntaron a la paciente si había parido.

Ella respondió afirmativamente, pero que había sido madre cuatro meses atrás y que la bebé estaba en su casa. Ante la anómala situación, las autoridades del hospital denunciaron el caso ante la justicia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Ríos, quien ordenó que personal de Policía Científica se trasladara a la vivienda de la mujer, ubicada en el barrio Vicente Martino, en El Resguardo, Las Heras.

Allí, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida y lo trasladaron al Cuerpo Médico Forense donde se realizó la necropsia correspondiente. El lugar fue analizado por los especialistas que tomaron fotos de la escena del crimen y recogieron distinto tipo de pruebas de utilidad para la investigación.

El 18 de julio desde la oficina de prensa de Ministerio Público Fiscal emitieron un comunicado informando la imputación que se le impuso a la mujer y que, en caso de ser juzgada será en la modalidad de un Juicio por Jurados, por lo que arriesga la pena de prisión perpetua.

“La sindicada se hacía llamar bajo el apodo o alias “Nazli Ajathliaz”. La misma dio a luz con un embarazo a término, en una vivienda de Las Heras, en la cual residía desde hacía una semana y media”, indicó el comunicado.

