Condenan a 15 años de cárcel al autor del crimen que provocó una violenta protesta en Godoy Cruz

Condenaron al sujeto que asesinó a un vecino del barrio Solidad de Godoy Cruz , un homicidio que generó una violenta protesta barrial en Godoy Cruz que terminó con el incendio y destrucción total de 6 casas donde residían los familiares del autor del crimen.

Ayer, el juez Ariel Spektor fijo una pena de 15 años de prisión para Andrés Claudio Gómez Pallero (36) por la muerte de David Karim Tapia Guevara (30) por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La pena fue convenida por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y la defensa del acusado, al cierre de un juicio abreviado celebrado en el Polo Judicial, donde el acusado se declaró culpable del crimen.

Gómez había sido detenido el 8 de noviembre de 2024 en Rivadavia, en la casa de la abuela materna de su pareja, ubicada en calle Quintana, en el distrito de Los Árboles.

Al día siguiente la fiscal Lazo dispuso que fuera trasladado a sede del Polo Judicial para su imputación formal por el homicidio de Roberto David Karim Tapia Guevara.

Peleas y un disparo fatal

En la noche del viernes 20 de setiembre de 2024, el hermano de la víctima, un chico de 17 años, fue amenazado con un arma por algunos individuos que habitaban las casas que habitaban los Gómez en el barrio Solidaridad.

El chico volvió a su casa, ubicada en el “Sector 12″, a poco más de una cuadra de la esquina de los conflictos, y le contó a Roberto Tapia lo que había sucedido.

Al día siguiente, cerca de las 11, Roberto Tapia tenía que ir a buscar un mueble a Las Heras, pero antes fue a comprar alimentos para desayunar y se encontró con su hermano que era agredido por un grupo de hombres, entonces llamó a su mujer para explicarle la situación.

La mujer fue al lugar del hecho y vio su cuñado peleando con cuatro o cinco hombres, uno de los cuales sacó un arma. Entonces Roberto Tapia, al ver que los están rodeando y que están armados, se acercó para sacar al chico de lugar y entonces uno de los agresores disparó varias veces.

Horas después del crimen la viuda del hombre fallecido explicó a Los Andes: “él quiso sacarlo y le dieron por la espalda. Me acerco y me dice: ‘Me pegaron un tiro’ y cuando voy a agarrarlo, se me desplomó en los brazos”.

Después, un vecino que pasaba por el lugar trasladó al herido a la guardia del hospital Lencinas. Tapia tenía una herida de arma de fuego en el flanco izquierdo de la espalda, con orificio de entrada sin salida, es decir que el plomo había quedado alojado.

Además, había sufrido un roce en el brazo izquierdo, según constataron los médicos que lo asistieron y que, minutos después, certificaron que había fallecido.

Al día siguiente los vecinos de la zona realizaron una protesta que terminó de forma violenta con seis casas incendiadas. Esas viviendas eran habitadas por un clan familiar, un matrimonio, varios hijos y otros parientes, cada uno con sus respectivos hijos, que residían en la manzana “F”.