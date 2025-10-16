Detuvieron a un exGran Hermano por promocionar casinos ilegales

El ex participante de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda , fue detenido este jueves por la mañana en su casa de San Miguel , acusado de promocionar casinos ilegales a través de sus redes sociales , donde cuenta con más de 460.000 seguidores .

El operativo se llevó a cabo a las 6:30 horas por parte de la Policía Judicial (CIJ), personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y la DDI de San Miguel, en el marco de una causa que investiga la promoción y difusión de plataformas de juego clandestino .

Ojeda fue allanado y detenido por orden del Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín, a cargo del Dr. Carlos González, a pedido del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, en el expediente N° 21575/2025-0 “Ojeda Joel David s/ Art. 301 bis – Juegos de azar sin autorización pertinente”.

Durante el operativo, las autoridades secuestraron un iPhone 15, dos notebooks y $398.930 en efectivo , además de identificar al imputado.

Si bien el joven quedó en libertad tras ser notificado de la imputación , deberá presentarse en sede judicial en las próximas 72 horas para prestar declaración. La que enfrenta puede llegar a tener como máximo 6 años de prisión.

A pesar de una advertencia, siguió promocionado casinos

La causa se originó por las publicaciones en Instagram de Ojeda, en las que promocionaba casinos y plataformas de apuestas online no autorizadas.

Pese a haber sido advertido e indagado previamente por el fiscal Juan Rozas, de la Fiscalía Especializada en Juego Clandestino, el influencer continuó difundiendo contenidos ilegales, desoyendo las notificaciones oficiales.

Las autoridades remarcaron que este tipo de publicidades resultan particularmente graves, ya que estas plataformas son fácilmente accesibles por menores de edad.

El influencer podría perder su perfil de Instagram como ya le pasó a otros famosos que hicieron lo mismo. Su cuenta sigue activa y en las últimas horas había vuelto a publicar contenido vinculado a un casino ilegal.

Un caso similar y reciente es el de Morena Rial, quien también promocionaba casinos online y perdió dos cuentas en la red social.