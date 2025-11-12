Colocar café en el freezer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Un pequeño recipiente con café puede solucionar un problema principal dentro del freezer. Este método es efectivo y no es complicado.

El café molido puede ayudar a mantener el freezer libre de inconvenientes cotidianos a los que nunca les prestamos atención.

Al abrir el freezer algunas veces nos encontramos distintos inconvenientes que pueden terminar siendo complicados. Incluso después de limpiar, el espacio no queda del todo bien. Eso no siempre se trata de un problema de higiene, sino de un alimento que siempre tenemos guardado. El café, que lo tenemos siempre a mano, podría cambiar por completo sin utilizar productos químicos.

Esta solución solo necesita apenas unos gramos para ubicarlo en un plato o vaso dentro del freezer. Actúa como una especie de trampa para olores y no necesita ninguna preparación especial. Lo interesante es que su capacidad para absorber ciertos compuestos se logra en minutos. La clave está en saber cómo colocarlo y durante cuánto tiempo.

El café funciona para neutralizar olores dentro del freezer El café molido es conocido por algo más que su aroma agradable. Contiene nitrógeno, que puede ayudar a neutralizar compuestos sulfurosos responsables de olores fuertes en ciertos alimentos.

En investigaciones mencionadas por el sitio Healthline, se explica que el café puede actuar como absorbente odorífero en ambientes cerrados.

El nitrógeno que contiene hace que una pequeña cantidad pueda ser útil tanto en cocinas como heladeras.

En el caso del pescado, su olor característico puede impregnarse en el freezer, especialmente si no estuvo correctamente envasado o si el recipiente no fue hermético. Ahí es donde entra el café.

Para usarlo, se recomienda colocar de 2 a 3 cucharadas de café molido en un recipiente pequeño, sin tapa, dentro del congelador.

Lo ideal es dejarlo actuar entre 48 y 72 horas para notar el cambio. Conviene renovarlo cada tanto para mantener el efecto.

Cabe destacar que este método no reemplaza la limpieza habitual. Antes de aplicarlo, se debe revisar si existe líquido derramado o envases mal cerrados. Sin embargo, como refuerzo natural, es uno de los trucos domésticos que más se transmiten entre quienes buscan soluciones simples sin utilizar productos fuertes.

Cómo hacerlo paso a paso para que sea efectivo No hace falta cambiar la manera en que se organiza el freezer. Primero debemos revisar si hay bandejas rotas o bolsas mal selladas.

Una vez asegurado eso, elegimos el café molido común, ya sea nuevo o incluso el usado pero previamente secado al aire, también puede funcionar si quedó bien seco.

Lo colocamos dentro de un pequeño pote abierto. Puede ser de vidrio o de cerámica, para evitar absorber humedad adicional. Lo importante es que quede en un sitio estable dentro del freezer, como una repisa firme o en el fondo.

Si el olor fue muy intenso porque se guardó pescado fresco, es posible reforzar con dos recipientes de café, distribuidos en distintos niveles.

Otra recomendación útil es no mezclar carne, pescado y lácteos en espacios muy cercanos, ya que los aromas pueden transmitirse.

El café no reemplaza un correcto envasado, pero sí ayuda a mantener el ambiente más neutro y agradable. El café es un ingrediente eficaz en estos casos y aún renovándolo, se puede aprovechar como desodorante para tachos internos de basura o para limpiar superficies grasosas. Su versatilidad lo convierte en un recurso continuo en la cocina, más allá del freezer.