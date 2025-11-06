Decile adiós al olor a cebolla y ajo al cocinar: el ingrediente que lo elimina al instante

Un truco cotidiano puede neutralizar aromas fuertes cuando se cocina con cebolla y ajo. Este ingrediente debe ubicarse en un recipiente abierto.

Cuando se cocina con cebolla o ajo es común que el aroma quede dando vueltas en el ambiente durante horas. A veces no basta con abrir ventanas o prender el extractor. Todos los trucos no siempre logran disiparlo por completo. Sin embargo, existe un ingrediente sencillo que puede absorber los compuestos aromáticos en el aire y reducir su intensidad.

Este ingrediente debe ubicarse seco, no en infusión, pero siempre en un recipiente abierto. Es de uso alimenticio pero en este caso actúa para neutralizar olores en distintos ámbitos. Es por eso que se lo usa al momento de cocinar estas verduras ácidas. Su capacidad para absorber moléculas volátiles lo convierte en un poderoso neutralizador en ese espacio del hogar.

Es ahí donde el café molido tiene la capacidad de atrapar estas partículas gracias a su estructura porosa y a sus aceites naturales, que actúan reteniendo los compuestos aromáticos y reduciendo la intensidad del olor que se percibe en el ambiente.

Para usarlo en estos casos es sumamente sencillo Se recomienda colocar café molido seco en un bowl pequeño o en una taza, preferiblemente cerca del área donde se está cocinando.

También puede dejarse sobre la mesada después de haber finalizado la preparación. A diferencia de los aromatizantes en aerosol, el café no enmascara el olor con otro aroma, sino que ayuda a disminuirlo de forma gradual.

De hecho, algunas personas también optan por usar café en grano, aunque el café molido suele ofrecer mejores resultados por su mayor superficie de contacto. En otros casos, el café puede utilizarse para absorber olores en tablas de corte o recipientes donde se haya preparado ajo o cebolla. En estos casos, solo hay que frotar suavemente un poco de café molido sobre la superficie y luego enjuagar con agua tibia.

También es útil lavar rápidamente los elementos utilizados y secarlos en el momento, ya que la humedad favorece que los aromas persistan.

Para mantener el olor bajo control mientras se cocina, puede colocarse más de un recipiente con café en distintos puntos, sobre todo si la cocina es cerrada.

Si se utiliza un extractor, conviene limpiarlo con frecuencia, ya que la grasa acumulada puede retener olores por más tiempo.

Por otro lado, secarse las manos con jugo de limón después de picar ajo también ayuda a reducir el olor en la piel, complementando la acción del café en el ambiente. Otra recomendación es evitar que las prendas textiles, como repasadores o cortinas de cocina, estén cerca de la zona de cocción, ya que absorben más rápido los compuestos aromáticos. El café molido es una solución sencilla y accesible para disminuir el olor a cebolla y ajo en la cocina sin recurrir a los aerosoles comunes. Funciona absorbiendo los compuestos volátiles que generan el aroma persistente y se integra fácilmente a la limpieza diaria.