5 de noviembre de 2025 - 16:08

Una nueva tendencia para la limpieza de tu casa: cómo deshacerte del olor a fritura

Este problema aparece mientras se cocina y vuelve más notorio el olor apenas se apaga el fuego. Con un simple truco de limpieza se puede revertir.

Cómo reciclar las tapas de botellas de aceite.

Foto:

Por Redacción

Freír en casa aporta sabor, aunque siempre suele dejar un rastro persistente que se adhiere a los muebles, ropa y paredes, sobre todo cuando no hay buena ventilación y la grasa en suspensión queda retenida en el ambiente. Este proceso se puede revertir con un método de limpieza sencillo y fácil de realizar.

Por qué aparece este olor

La permanencia del aroma responde a que existen partículas de aceite que se evaporan con el calor y se fijan en superficies textiles o porosas dentro del hogar, lo que obliga a limpiar de forma directa para recuperar el aire limpio. La situación suele repetirse en cocinas pequeñas o poco ventiladas, donde cada fritura amplifica el olor y lo vuelve más complejo de remover.

limpieza de alacena
Un primer paso para la limpieza

- Un primer recurso consiste en abrir ventanas y poner en funcionamiento la campana extractora durante la cocción.

- Cerca de la sartén conviene tener un cuenco con vinagre blanco, que captura parte de las partículas grasosas antes de que se dispersen.

- Otra alternativa es generar vapor aromático con canela y clavo: se hierven ambas especias para neutralizar los restos que quedan flotando y aportar un aroma cálido.

- También puede colocarse café molido sobre la mesada o dentro del microondas durante varias horas, ya que la borra retiene olores intensos y ayuda a restablecer la neutralidad del aire.

Los armarios de cocina ya no se usan la nueva tendencia, mucho más económica, que no se deforma ni se enmohece
La limpieza en la cocina no tiene por qu&eacute; ser un proceso complicado.

La importancia del mantenimiento regular

Sumar mantenimiento a la campana evita que el sistema acumule restos y los devuelva al ambiente. Los filtros requieren limpieza frecuente con agua caliente y desengrasante, un paso simple que mejora el rendimiento general.

Cuando el olor llega a superficies textiles —cortinas, sillones, manteles o prendas— funciona pulverizar una mezcla de agua y vinagre, dejar actuar y permitir el secado natural.

Trucos extra

- Usar aceite limpio disminuye el humo.

- Mantener recipiente o wok semicubierto limita la dispersión de grasa.

- Ubicar un paño húmedo cerca de la fuente de calor retiene partículas.

- Dejar bicarbonato o carbón activado en la cocina después de cocinar ayuda a estabilizar el entorno.

- Para quienes fríen con frecuencia, aplicar varias de estas medidas en conjunto facilita sostener un aire interior más neutro, tanto en la cocina como en espacios contiguos.

