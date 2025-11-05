Una nueva tendencia para la limpieza de tu casa: cómo deshacerte del olor a fritura

Freír en casa aporta sabor, aunque siempre suele dejar un rastro persistente que se adhiere a los muebles, ropa y paredes, sobre todo cuando no hay buena ventilación y la grasa en suspensión queda retenida en el ambiente. Este proceso se puede revertir con un método de limpieza sencillo y fácil de realizar.
La permanencia del aroma responde a que existen partículas de aceite que se evaporan con el calor y se fijan en superficies textiles o porosas dentro del hogar, lo que obliga a limpiar de forma directa para recuperar el aire limpio. La situación suele repetirse en cocinas pequeñas o poco ventiladas, donde cada fritura amplifica el olor y lo vuelve más complejo de remover.
Un primer paso para la limpieza
- Un primer recurso consiste en abrir ventanas y poner en funcionamiento la campana extractora durante la cocción.
- Cerca de la sartén conviene tener un cuenco con vinagre blanco, que captura parte de las partículas grasosas antes de que se dispersen.
- Otra alternativa es generar vapor aromático con canela y clavo: se hierven ambas especias para neutralizar los restos que quedan flotando y aportar un aroma cálido.
- También puede colocarse café molido sobre la mesada o dentro del microondas durante varias horas, ya que la borra retiene olores intensos y ayuda a restablecer la neutralidad del aire.
La importancia del mantenimiento regular
Sumar mantenimiento a la campana evita que el sistema acumule restos y los devuelva al ambiente. Los filtros requieren limpieza frecuente con agua caliente y desengrasante, un paso simple que mejora el rendimiento general.
Cuando el olor llega a superficies textiles —cortinas, sillones, manteles o prendas— funciona pulverizar una mezcla de agua y vinagre, dejar actuar y permitir el secado natural.
Trucos extra
- Usar aceite limpio disminuye el humo.
- Mantener recipiente o wok semicubierto limita la dispersión de grasa.
- Ubicar un paño húmedo cerca de la fuente de calor retiene partículas.
- Dejar bicarbonato o carbón activado en la cocina después de cocinar ayuda a estabilizar el entorno.
- Para quienes fríen con frecuencia, aplicar varias de estas medidas en conjunto facilita sostener un aire interior más neutro, tanto en la cocina como en espacios contiguos.