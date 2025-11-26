Tras las exigencias de los padres, el conductor dio positivo en el test de cocaína y marihuana. Sin embargo, no le retuvieron la licencia.

El chofer que dio positivo en los test de drogas.

Un viaje de egresados rumbo a Cariló terminó en un verdadero escándalo este martes, cuando padres de adolescentes detectaron que el chofer del micro no estaba en condiciones para conducir. Tras exigir controles, el conductor dio positivo de cocaína y marihuana, lo que desató la indignación.

El colectivo había partido desde la Escuela N°16 del Paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz, e iba sumando estudiantes en Escobar y Munro. Fue en esta última parada donde los padres advirtieron que el comportamiento del conductor era extraño e insistieron ante autoridades de la CNRT y la policía para que fueran realizados los test.

Dio positivo de drogas pero no le retuvieron la licencia Según relataron los padres, el conductor que venía al volante se cambió de asiento con su compañero antes de la inspección. Ambos dieron negativo en el test de alcoholemia, pero uno de ellos se negó a realizar el narcotest.

Por pedido de los familiares, intervino la Policía y finalmente se confirmó el resultado: positivo para cocaína y marihuana. Sin embargo, lo más polémico ocurrió después: el chofer no fue demorado ni se le retuvo la licencia.

"Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora", señaló la madre de uno de los pasajeros. "Lo vinieron a buscar de la empresa y se fue manejando", dijeron indignados los padres a TN. Uno de ellos incluso llegó a increparlo antes de que agentes de seguridad lo apartaran del lugar.

Tras confirmarse el resultado, la empresa de micros envió un segundo chofer, pero tampoco pudo tomar el volante: no tenía las horas de descanso reglamentarias para iniciar un viaje de larga distancia. Escándalo en un viaje de egresados: padres descubrieron que el chofer del micro estaba drogado Escándalo en un viaje de egresados: padres descubrieron que el chofer del micro estaba drogado. “El chofer que tenía que reemplazarlo no tenía las horas de sueño correspondientes. Entonces volvieron a pedir otro chofer y tuvimos que esperarlo más de una hora para seguir el viaje”, contó uno de los padres aún desde Munro. Recién con la llegada del tercer conductor, finalmente en condiciones, los estudiantes pudieron retomar la ruta hacia Cariló. Embed UN CHOFER DE VIAJE DE EGRESADOS DIO POSITIVO DE COCAÍNA Y MARIHUANA



Los primeros dos choferes enviados por la empresa no tenían… pic.twitter.com/cZgZwRXTu7 — Clarín (@clarincom) November 26, 2025 Maximiliano, el padre de uno de los alumnos, expresó: "La verdad que los padres lo queríamos matar, es un irresponsable. Imaginate que viajó desde Exaltación de la Cruz, hasta Escobar y después hasta Munro, estuvo cuatro horas viajando con chicos". Tras lograr que la empresa reemplazara al conductor, parte del grupo de padres se dirigió al Tribunal de Faltas de Vicente López para radicar una denuncia contra el chofer y la empresa de transporte.