El chofer del viaje de egresados de sus hijos actuaba raro, dio positivo en drogas e intentaron agredirlo

El conductor trasladaba a menores de distintos colegios a Cariló y fue descubierto por los padres luego de que notaron conductas inapropiadas.

Un chofer fue sometido a un control de drogas y dio positivo en cocaína y marihuana. Los padres de los chicos que iban en el micro intentaron agredirlo.&nbsp;

Un chofer fue sometido a un control de drogas y dio positivo en cocaína y marihuana. Los padres de los chicos que iban en el micro intentaron agredirlo. 

Un chofer de 29 años, identificado como Claudio Aranda, era el encargado del traslado de estudiantes de distintos colegios hacia su viaje de egresados en la Costa Atlántica -Cariló.Sin embargo, el inicio del viaje se vio demorado cuando los padres de los menores notaron comportamientos extraños en el conductor.

Según informó el parte policial al que accedió Agencia Noticias Argentinas, el personal de la policía recibió la solicitud desde el colegio Almafuerte, emplazado entre las calles Hernández y Fleming, que fue la segunda escuela desde dónde partieron los alumnos.

El informe detalla que “los progenitores notaron conductas inapropiadas por parte del chofer, los mismos solicitaron que se le haga test de alcoholemia, situación a la que el chofer no accedió”.

Resultado positivo en drogas

Se identificó que el trabajador fue “sometido al test para consumos de estupefacientes, como cocaína y marihuana”, el cual arrojó positivo.

A partir de esto, los padres buscaron tomar represalia e intervinieron los efectivos con el fin de preservar la integridad física de Aranda.

La empresa de micro buscó solucionar la situación y envió un nuevo conductor. Sin embargo, el reemplazo no contaba con las horas de sueño correspondientes. Debido a este inconveniente, un tercer chofer fue enviado, por lo que el viaje se reanudó con gran demora.

