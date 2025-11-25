25 de noviembre de 2025 - 20:54

Gran concentración de Ni Una Menos Mendoza por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La movilización del colectivo exigió frenar la violencia de género. Afirman que las mujeres siguen en peligro y exigen más política de Estado contra la violencia.

El colectivo Ni Una Menos Mendoza había convocado a esta nueva edición del 25N

Foto:

LOS ANDES
Por Flavio Alegre

La movilización de Ni Una Menos convocó en Mendoza a cientos de manifestantes que reclamaron medidas urgentes para detener la violencia de género. La concentración se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y volvió a poner en foco la exigencia de mayor protección y políticas efectivas.

La marcha se desarrolló en un clima de fuerte demanda social y recordó la fecha con consignas sobre soberanía corporal, derechos y el impacto de las violencias.

El colectivo Ni Una Menos Mendoza había convocado a esta nueva edición del 25N en un escenario atravesado por el aumento de femicidios y la preocupación por el desfinanciamiento de programas estatales de prevención. La jornada se inició a las 18.30 en el Kilómetro 0, donde comenzaron a reunirse organizaciones sociales, espacios feministas y sectores partidarios. Desde allí se desplazaron hasta Plaza Independencia, punto elegido para el cierre a las 20.

La movilización de Ni Una Menos Mendoza exigió frenar la violencia de género en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Durante la lectura del documento final, se destacaron consignas como “Por la soberanía de nuestros cuerpos y territorios” y “Contra la violencia política”. Los discursos remarcaron que “la violencia contra nosotras no se ha detenido” y que “la vida de las mujeres no se negocia”. También se recordó a quienes fueron víctimas de femicidio con frases como “marchamos por las mujeres que ya no están”.

Con carteles, cánticos y banderas, alrededor de 300 personas fueron parte de la manifestación.

"Marcho porque estoy viva..."
Uno de los carteles en la manifestación de Ni Una Menos Mendoza:

Con carteles, cánticos y banderas, alrededor de 300 personas fueron parte de la manifestación de Ni Una Menos Mendoza
Participaron agrupaciones como el Movimiento Socialista de los Trabajadores, Pan y Rosas - Frente de Izquierda y referentes de Ni Una Menos Mendoza. La jornada concluyó con la consigna histórica del movimiento: “Ni una menos. Vivas, libres y con derechos nos queremos”.

