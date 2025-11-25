Tras días de nerviosismo, apareció el mendocino que ganó $152 millones en el Telekino

Una persona de Mendoza ganó $152 millones en el Telekino , y mantuvo en vilo a las agenciaras que vendieron el boleto ganador y a los curiosos que seguían la historia del millonario desconocido de cerca.

El ganador de $3.800 millones en el Telekino y su jugada de 15 números de la suerte

Un mendocino acertó los 15 números del Telekino y ganó más de $152 millones

Finalmente, tras dos días de tensión, el ganador apareció y se presentó a reclamar sus millones con el Telekino ganador en mano y muy emocionado. "No sabemos quién es, solo pudimos conocer que fue directo al Instituto de Juegos y Casinos", confirmó a este medio Alejandra, la mujer que vendió el ticket "bendecido" con 152 millones.

Este apostador, acertó los 15 números del popular juego. El misterioso jugador eligió el cartón con los números 01 - 02 - 05 - 06 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 – 25 y accedió a un combo por el que muchos esperan toda una vida y nunca les llega: un viaje a Río de Janeiro para pensar en qué gastará los millones que ganó.

Todo esto se concretará luego de que el afortunado reclamara hoy su premio: tenía tiempo hasta el domingo 7 de diciembre y como no habían indicios de él, crecía el nerviosismo.

El Telekino ganador fue vendido en la Subagencia “El Tucán” (San Martín Sur 1095, de Godoy Cruz) y sus propietarios, por vender el “boleto dorado”, recibirían un bono equivalente al 2% del premio.

“Lo vendió mi hija en la subagencia de San Martín Sur, es el primer gran premio que vendemos en más de 30 años que tenemos las agencias”, confesó ilusionada Juana Scaramella, dueña de la tradicional quiniela El Tucán.

“Hemos intentado encontrar al ganador, pero es un apostador ocasional, alguien que iba pasando y se detuvo a comprar un cartón”, había analizado Juana, quien además había empezado su propia campaña para encontrar al millonario. “Hice una publicación en mi Facebook intentado llegar al comprador, pedimos a todos que revisen sus cartones”, dijo antes de que se presentara el cliente.

Juana contó que se enteró por la prensa que el Telekino ganador se había vendido en su comercio y estallaron de felicidad, ella y sus hijas, quienes llevan a adelante los dos locales de El Tucán.

Dos ganadores plenos de Telekino consecutivos

El sorteo Nº 2403 del Telekino, realizado este domingo 23 de noviembre, dejó a un ganador millonario en Mendoza. Por segundo fin de semana consecutivo, un apostador acertó los 15 números.

El domingo pasado, 16 de noviembre, una persona de Capital Federal se llevó $3.764.924.084. Hoy un mendocino se llevó un premio de $152.685.284.

Cuánto retiene ARCA por ganar premio en loterías y quinielas

Según la Ley 20.630, ARCA retiene el 31% sobre el 90% del premio.

Si el premio es de $152.000.000, como el caso del mendocino, el cálculo sería algo así:

-Base imponible = 90% de 152.000.000 = 136.800.000

-Retención ARCA = 31% de 136.800.000 ≈ 42.408.000

Entonces, el ganador recibiría neto aproximadamente $109.592.000.