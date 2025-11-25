Una alerta naranja por tormentas preocupa a Mendoza y la máxima rondará los 38°C este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para mañana en Mendoza, anticipando el verano. El jueves, la máxima caerá levemente.

Este miércoles se anticipa un día muy caluroso en Mendoza acompañado de tormentas con granizo. Las autoridades emitieron una alerta naranja por esta situación, por lo que recomiendan tomar medidas preventivas. No obstante, el pronóstico del tiempo asegura que la máxima rondará cerca de los 38°C.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “calurosa con nubosidad variable” este miércoles 26 de noviembre. La máxima se mantiene en los 37°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional asegura que para mañana rige una alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas fuertes con granizo en casi todo el territorio mendocino. En tanto, las autoridades de la provincia piden extremar precauciones. En la Cordillera anuncian precipitaciones.