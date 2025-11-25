25 de noviembre de 2025 - 20:35

Una alerta naranja por tormentas preocupa a Mendoza y la máxima rondará los 38°C este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 20°C para mañana en Mendoza, anticipando el verano. El jueves, la máxima caerá levemente.

Alerta naranja por tormentas con granizo.

Alerta naranja por tormentas con granizo.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles se anticipa un día muy caluroso en Mendoza acompañado de tormentas con granizo. Las autoridades emitieron una alerta naranja por esta situación, por lo que recomiendan tomar medidas preventivas. No obstante, el pronóstico del tiempo asegura que la máxima rondará cerca de los 38°C.

Leé además

El colectivo Ni Una Menos Mendoza había convocado a esta nueva edición del 25N

Gran concentración de Ni Una Menos Mendoza por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Por Flavio Alegre
El Pádel de Mendoza tiene a sus campeones

El Pádel de Mendoza coronó a sus campeones en un fin de semana a puro deporte

Por Redacción Deportes

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “calurosa con nubosidad variable” este miércoles 26 de noviembre. La máxima se mantiene en los 37°C, mientras que la mínima será de 20°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional asegura que para mañana rige una alerta naranja y amarilla por lluvias y tormentas fuertes con granizo en casi todo el territorio mendocino. En tanto, las autoridades de la provincia piden extremar precauciones. En la Cordillera anuncian precipitaciones.

mapa_alertas (4)
Alerta naranja por tormentas con granizo en Mendoza.

Alerta naranja por tormentas con granizo en Mendoza.

Jueves: cae “levemente” la temperatura

El jueves 27 de noviembre la temperatura tendrá un leve descenso: se espera una máxima de 34°C y una mínima de 20°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa “nubosidad”. El viernes 28 también anticipan caída de agua.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

empleo: mendoza perdio empleadores y puestos de trabajo

Empleo: Mendoza perdió empleadores y puestos de trabajo

Por Diana Chiani
El salario promedio pagado por transferencia en Mendoza fue de $928.331 en octubre, uno de los más bajos del país.

Los sueldos en Mendoza siguen por debajo del promedio nacional y lejos de los primeros puestos

Por Redacción Economía
Telekino vendido en Mendoza dio un premio millonario.

Tras días de nerviosismo, apareció el mendocino que ganó $152 millones en el Telekino

Por Rodrigo Cuello
encuentro masivo de saxofonistas en la plaza independencia: el mendoza sax fest sorprendio a los mendocinos

Encuentro masivo de saxofonistas en la Plaza Independencia: el Mendoza Sax Fest sorprendió a los mendocinos

Por Redacción Espectáculos