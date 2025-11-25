25 de noviembre de 2025 - 13:15

Encuentro masivo de saxofonistas en la Plaza Independencia: el Mendoza Sax Fest sorprendió a los mendocinos

El festival cerró con una actividad al aire libre este lunes. Mirá las fotos de los músicos tocando en la Plaza Independencia.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza fue parte del VI Festival Internacional Mendoza Sax Fest que se realizó en la provincia este fin de semana largo. Las actuaciones callejeras y urbanas marcaron esta edición, tanto como el recital que diferentes músicos ofrecieron en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento el sábado, y el lunes feriado en plaza Independencia.

Leé además

mendoza sax fest: todo listo para el festival que reune a los mejores saxofonistas del mundo

Mendoza Sax Fest: todo listo para el festival que reúne a los mejores saxofonistas del mundo

Por Redacción Espectáculos
La saxofonista de nivel internacional Melissa Aldana se presenta este domingo en el festival.

Melissa Aldana, la figura que este domingo toma el escenario del Mendoza Sax Fest

Por Carina Bruzzone

Antes, el festival tuvo un concierto memorable el domingo en el Teatro Mendoza cuando la saxofonista chilena radicada desde hace 20 años en Nueva York, Melissa Aldana se presentó junto a un trío argentino de lujo integrado por Cirilo Fernández (piano), Mariano Sívori (contrabajo) y Pipi Piazzolla (batería).

image

Un día memorable en la Plaza Independencia

Pero lo que se vivió el lunes feriado en el corazón de la Ciudad fue memorable. La propuesta fue reunir a todos los saxofonistas que actuaron y también realizaron talleres, clínicas y demás en un recital urbano callejero.

La idea no es sólo tocar en teatros o espacios culturales y museos, sino también quisimos que el festival saliera a las calles”, explicó Iván Martínez, director de Cultura de la Ciudad de Mendoza. Y detalló: “Lo que propusimos fue que en el cartel de Yo Amo Mendoza de la plaza se juntaran todos no sólo para la foto y para hacerles un merecido reconocimiento sino para que mostraran su talento musical a quien paseara por la Ciudad“.

image

De este modo, más de un centenar de músicos profesionales y amateurs que le dieron forma al festival compartieron el lunes al mediodía un repertorio con canciones populares de variados géneros que quedará guardado en la memoria emotiva de los espectadores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los músicos actuaron con plena sinergia, logrando que los espacios de lucimiento se dieran con total naturalidad. Foto: Gentileza de Agostina Perales Martínez. 

Melisa Aldana cerró el Mendoza Sax Fest: un viaje introspectivo entre el ayer y el mañana

Por Rubén Valle
La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

Por Redacción Espectáculos
desembarque de mi avion ahorita: escandalo con el puma rodriguez en un avion

"Desembarque de mi avión ahorita": escándalo con el Puma Rodríguez en un avión

Por Redacción Espectáculos
HBO Max suma una película de Leonardo DiCaprio a su catálogo.

La película de acción con Leonardo DiCaprio que llega a HBO Max: es de las mejores de su filmografía

Por Redacción Espectáculos