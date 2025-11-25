Encuentro masivo de saxofonistas en la Plaza Independencia: el Mendoza Sax Fest sorprendió a los mendocinos

El festival cerró con una actividad al aire libre este lunes. Mirá las fotos de los músicos tocando en la Plaza Independencia.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza fue parte del VI Festival Internacional Mendoza Sax Fest que se realizó en la provincia este fin de semana largo. Las actuaciones callejeras y urbanas marcaron esta edición, tanto como el recital que diferentes músicos ofrecieron en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento el sábado, y el lunes feriado en plaza Independencia.

Antes, el festival tuvo un concierto memorable el domingo en el Teatro Mendoza cuando la saxofonista chilena radicada desde hace 20 años en Nueva York, Melissa Aldana se presentó junto a un trío argentino de lujo integrado por Cirilo Fernández (piano), Mariano Sívori (contrabajo) y Pipi Piazzolla (batería).

image Un día memorable en la Plaza Independencia Pero lo que se vivió el lunes feriado en el corazón de la Ciudad fue memorable. La propuesta fue reunir a todos los saxofonistas que actuaron y también realizaron talleres, clínicas y demás en un recital urbano callejero.

“La idea no es sólo tocar en teatros o espacios culturales y museos, sino también quisimos que el festival saliera a las calles”, explicó Iván Martínez, director de Cultura de la Ciudad de Mendoza. Y detalló: “Lo que propusimos fue que en el cartel de Yo Amo Mendoza de la plaza se juntaran todos no sólo para la foto y para hacerles un merecido reconocimiento sino para que mostraran su talento musical a quien paseara por la Ciudad“.