25 de noviembre de 2025 - 13:59

El VI Mendoza Sax Fest se despidió con una actuación callejera en el corazón de la Ciudad de Mendoza

Más de 100 músicos profesionales y amateurs que participaron del festival ofrecieron un concierto urbano con temas populares de variados géneros en la plaza Independencia.

Por Redacción

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza fue parte del VI Festival Internacional Mendoza Sax Fest que se realizó en la provincia este fin de semana largo. Las actuaciones callejeras y urbanas marcaron esta edición, tanto como el recital que diferentes músicos ofrecieron en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento el sábado, y el lunes feriado en plaza Independencia.

Antes, el festival tuvo un concierto memorable el domingo en el Teatro Mendoza cuando la saxofonista chilena radicada desde hace 20 años en Nueva York, Melissa Aldana se presentó junto a un trío argentino de lujo integrado por Cirilo Fernández (piano), Mariano Sívori (contrabajo) y Pipi Piazzolla (batería).

Pero lo que se vivió el lunes feriado en el corazón de la Ciudad fue memorable. La propuesta de la Muni fue reunir a todos los saxofonistas que actuaron y también realizaron talleres, clínicas y demás en un recital urbano callejero.

“La idea no es sólo tocar en teatros o espacios culturales y museos, sino también quisimos que el festival saliera a las calles”, explicó Iván Martínez, director de Cultura de la Ciudad de Mendoza. Y detalló: “Lo que propusimos fue que en el cartel de Yo Amo Mendoza de la plaza se juntaran todos no sólo para la foto y para hacerles un merecido reconocimiento sino para que mostraran su talento musical a quien paseara por la Ciudad“.

De este modo, más de un centenar de músicos profesionales y amateurs que le dieron forma al festival compartieron el lunes al mediodía un repertorio con canciones populares de variados géneros que quedará guardado en la memoria emotiva de los espectadores.

Así, durante cuatro días, Mendoza volvió a reunir a más de 200 saxofonistas del mundo para compartir espacios de formación, ensambles, conciertos y -lo que marcó esta sexta edición- encuentros urbanos con vecinos y turistas por las calles de la Ciudad.

