Cine y teatro durante el fin de semana XXL en Maipú

Maipú Municipio invita a la comunidad a disfrutar de la variada propuesta cultural que se ofrece para este fin de semana en el Cine Teatro Imperial: además de variada cartelera, este fin de semana llega “El fantasma de la ópera: el musical”, la novela clásica escrita por Gastón Leroux y que cautivó a millones de personas a lo largo del mundo.

El fantasma de la ópera es una de las obras más reconocidas del imaginario cultural occidental. Originalmente publicada como novela en 1910 por el escritor francés Gastón Leroux, la historia ha sido adaptada en numerosas ocasiones para el cine, el teatro y especialmente el musical. Esta obra combina misterio, romance, tragedia y una atmósfera gótica única, convirtiéndola en un relato inmortal.

Bajo la dirección de Cristian De La Concha, la obra contará con un gran elenco integrado por Leandro Gómez , Melina Krull , Pablo Sánchez , Pilar De La Iglesia , Marcelo Hernández y la participación especial de Sergio “Coco” Gras . Las entradas están disponibles a través de entradaweb o en las boleterías del Imperial.

Rafaela es una joven monja que pertenece a una congregación precaria, casi extinta. Desde hace tiempo tiene ensoñaciones que, eventualmente, se hacen realidad; pero hay un sueño incompleto y recurrente que le ronda en la cabeza. Al tiempo, es enviada a un pueblo cercano en busca del nuevo arzobispo, con la encomienda de exponer la situación del convento y orientarse respecto a sus sueños. En el camino, vivirá encuentros extraordinarios que la harán avanzar o retroceder en su camino.

Valor de la entrada: $2400

Funciones: viernes 21/11 - 18:00 hs; domingo 23/11 - 21:00 hs.

“Perros”

Divertida comedia donde una familia de clase trabajadora, los Saldaña, tiene el encargo de sus vecinos de clase alta, los Perna, de cuidar su perro y su casa mientras estos están de vacaciones. La casa es la envidia del barrio por sus lujos y los Saldaña, aprovechando este encargo, vivirán sus propias vacaciones en casa ajena, viviendo las situaciones más desopilantes y divertidas, hasta que un día, la desaparición del perro, los llevará a un enfrentamiento con sus vecinos.

Valor de la entrada: $2400

Funciones: jueves 20/11 - 21:30 hs; sábado 22/11 - 18 hs.

“Wicked: por siempre”

Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago.

Valor de la entrada: $6000

Funciones: jueves 20/11 y domingo 23/11 - 19:00 hs; viernes 21/11 y sábado 22/11 - 15:30 hs; martes 25/11 y miércoles 26/11 - 20:00 hs.

Las entradas para las diferentes funciones pueden conseguirse de manera presencial en la boletería del teatro o bien a través de la web munimaipu.boleteriadigital.com.ar. Los tickets podrán abonarse en efectivo, con tarjeta de débito o con las diferentes billeteras virtuales.