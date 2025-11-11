Calvente marca el rumbo del primer Clúster Minero, Petrolero y Energético de Mendoza

Ulpiano Suarez participó en los festejos por los 99 años del Pasaje San Martín

A pocos días de la creación del primer Clúster Minero, Petrolero y Energético de Mendoza —integrado por el Gobierno de Mendoza , el Municipio de Guaymallén , la Universidad Nacional de Cuyo y el sector privado , encabezado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asinmet) — se celebró la primera reunión con el objetivo de establecer un rumbo claro para promover la actividad de las empresas, impulsar la creación de empleo genuino y registrado, y abrir camino hacia la diversificación de la matriz económica provincial.

La iniciativa busca potenciar sectores estratégicos como la minería , la metalmecánica y las energías limpias —hidroeléctrica, solar, entre otras—, articulando esfuerzos entre el ámbito público, el académico y el privado.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de IMPSA S.A. y fue encabezado por el ingeniero Pablo Magistocchi , country manager de la empresa; el intendente de Guaymallén, ingeniero Marcos Calvente ; el presidente de Asinmet, Fabián Solís ; y por la Universidad Nacional de Cuyo , el magíster Juan Pablo Miguel , a cargo del Área de Vinculación y Transferencia Científico-Tecnológica; y por Carla Martínez y Pablo Portuso por INTI.

“Se han intentado crear clústeres en Argentina, pero no han tenido éxito debido a problemas fiscales y de financiamiento. Es importante contar con herramientas financieras adecuadas para competir en el sector energético. Nuestro país tiene la capacidad de producir el 80% de una central nuclear, pero no dispone de financiamiento para hacerlo. Es necesario tener un sistema fiscal que permita ser competitivos, y eso es lo que debemos promover desde este clúster”.

Por su parte, el intendente Marcos Calvente subrayó la necesidad de transformar la iniciativa en un espacio de trabajo real:

“No queremos que el clúster sea una simple unión empresaria. Debe generar vínculos concretos que atraigan inversiones y fortalezcan las capacidades productivas locales. Mendoza tiene el talento y la infraestructura para ser protagonista en la nueva matriz energética del país”.

Calvente también destacó la relevancia de fortalecer el vínculo entre la industria y los municipios:

“Guaymallén tiene una larga tradición industrial y un ecosistema productivo muy diverso. Desde el municipio estamos convencidos de que el desarrollo local debe estar conectado con los grandes proyectos estratégicos de la provincia. Por eso acompañamos esta iniciativa: porque representa una oportunidad para que nuestras pymes crezcan, se tecnifiquen y creen empleo genuino”.

Asimismo, insistió en que el desafío está en pasar del diagnóstico a la acción:

“Es momento de que los sectores público, privado y académico se sienten a definir metas concretas. No podemos permitir que este espacio se diluya en reuniones o buenas intenciones. Si logramos avanzar en proyectos de inversión, formación y tecnología aplicada, este clúster puede marcar un antes y un después en la historia productiva de Mendoza”.

Luego, Fabián Solís, presidente de Asinmet, destacó la importancia de este paso conjunto entre los distintos sectores:

“Hace un año, en un foro minero impulsado por el Gobierno provincial, junto con la ADIMRA, empezamos a trazar los lineamientos para llegar a este momento. Hoy se concreta el deseo de reunir al sector público, privado, científico y académico para impulsar a nuestras empresas. Argentina y Mendoza enfrentan dificultades para generar empleo y nuevas unidades de negocio, pero creemos que este clúster puede cambiar esa realidad”.

Solís también resaltó el trabajo previo de Asinmet para fortalecer a las pymes:

“Desde hace tiempo venimos impulsando programas de formación y asistencia técnica. Queremos que este clúster deje capacidades instaladas en las empresas: digitalización, transferencia tecnológica y diagnósticos que nos permitan saber en qué estado estamos y qué nos falta para ser más competitivos. La articulación con las universidades es clave para ese objetivo”.

En esa línea, Enzo Paolini, gerente de Asinmet, invitó a los presentes y a todas las empresas generadoras de empleo de la provincia a sumarse al brochure que prepara la asociación:

“Queremos que ese material pueda llevarse al mundo en cada viaje de negocios que realicen las autoridades provinciales, para mostrar el verdadero potencial de la industria mendocina. Mendoza tiene mucho para ofrecer y este clúster será una herramienta para demostrarlo”.

Empresas que participaron de la primera reunión

PRO TOOLS – MAQOIL SAIC – GRUPO HIMAN– CERALFA / SUNSOLAR – RED CÓRDOBA SA / SEMPRE – GT INGENIERÍA – UNCUYO – ARTRANS – ACSA – ALMACENAR – KRISOL – PREAR – OTHALA – NETZA – CAPAC SRL – BUCCOLINI CIFIA – FAJURI SAS – CORP MET SRL – INTI – LINEAL SA – REVAMPING SA – TYG SA – DORTMUND – TEMIS – ECOCUYUM – ANTONIO JUAN RAVLIC – ITALMAQ SA – MACHENA / FISCHER – GEOTUB – INDUSTRIAS METALART ROTORK – PEHUENCHE SRL – LOPEZ – PROSECURITY – SOLIS SA – AMBIENTE SMART SA – SIS TRANS – SUR TÉCNICA – GRUPO CETA – ZAMMITTO – TASSAROLI – ASAP CONSULTORES.