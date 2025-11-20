20 de noviembre de 2025 - 14:05

Guaymallén cierra el año con una batería de obras clave para el futuro del departamento

A través de 7 planes estratégicos de obra, estas intervenciones ya en marcha tienen como objetivo dar respuesta a necesidades estructurales que abordan infraestructura, lo social y lo ambiental.

Por Redacción

Guaymallén se acerca a diciembre con la materialización de un conjunto de obras públicas en marcha, orientado a transformar el departamento. Con un eje rector integrado por 7 planes estratégicos, que son la continuidad de trabajos que vienen desarrollándose hace años, y que están conformados por distintas etapas de licitaciones de obra pública, estas intervenciones confluyen en un objetivo único: mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

Obras en ejecución:

  • Obra de remodelación del entorno del Hospital Humberto Notti, tramo desde Sarmiento a Artigas.

  • Obra integral calle Urquiza, tramos Bandera de Los Andes a Carril Godoy Cruz.

  • Obra integral calle Mitre, entre Pedro Molina y Mathus Hoyos.

  • Obra integral en calle Severo del Castillo, desde Curva en barrio Túpac Amaru a FFCC. KM11. (Las Cortaderas).

  • Obra integral sobre laterales Sur y Norte de Acceso Este.

  • Obra integral calle San Francisco del Monte, entre Arturo González (intersección con Ruta 7) y carril Ponce.

  • Intervención urbana educativa Etapa 5: Escuela Bernardo Razquin y plaza Higuerita.

  • Intervención urbana Etapa 42: Mathus Hoyos, entre Teniente 1ero Ibáñez y Allayme.

  • Intervención urbana Etapa 43: Severo del Castillo, entre Infanta Isabel y 2 de Mayo.

Sobre las obras integrales:

Estas implican la creación y construcción de nuevas redes de agua y cloaca, canales y cunetas, calzada vehicular, alumbrado vial y peatonal, veredas y esquinas inclusivas. Su objetivo es mejorar servicios y sumar seguridad vial y ciudadana. Entre las obras ya ejecutadas se destacan: Estrada/Elpidio González, Mathus Hoyos, Avellaneda y Mitre.

Obra integral en calle Severo del Castillo, desde Curva en barrio Túpac Amaru a FFCC. KM11. (Las Cortaderas).

Sobre las intervenciones urbanas:

Orientadas a promover la salud, seguridad e integración de los habitantes del departamento. Para ello ejecutan distintas obras e intervenciones como nuevas plazas y paseos, ciclovías y pistas de salud, alumbrado público, apeaderos, bulevares y rotondas. Entre las ejecutadas se destacan las plazas Julio César Strassera, Las Tonadas, Bº UTMA y César Pacetti.

Plaza Las Tonadas Barrio 3º UNIMEV

Sobre las intervenciones urbanas educativas:

Estas comprenden la construcción de nuevas veredas de hormigón, renovación de esquinas, cobertura de acequias para un mejor y más seguro descenso de alumnos, accesibilidad para sillas de ruedas y señalética. Estos trabajos se complementarán con iluminación LED en todo el entorno de la escuela. Entre las ya ejecutadas se destacan:

  • Escuela N° 4-009 Herminia Morales de Ramponi, en Villa Nueva.

  • Escuela Nº 1-542 Pedro Molina Henríquez, en Belgrano.

  • Escuela Córdoba, en Nueva Ciudad.

  • Escuela Padre José Andrés Manzano, en San Francisco del Monte.

  • Escuela José Félix Bogado, en Kilómetro 8.

  • Escuela José Mercedes Argumedo, en La Primavera.

  • Escuela Nº 1-525 Justo López de Gomara, del barrio Unimev.

Intervención del entorno educativo escuela Nº 1-525 Justo López de Gomara del barrio Unimev.

Estas intervenciones conforman un masterplan que concentra una gran cantidad de recursos económicos. Más del 40% del presupuesto 2025 ha sido destinado para la ejecución de los 7 planes, lo que se traduce en más de 50 mil millones de pesos, con los que se abordarán las obras previstas para esta primera etapa, prevista para el año 2025 y el 2026.

