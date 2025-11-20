Guaymallén cierra el año con una batería de obras clave para el futuro del departamento

A través de 7 planes estratégicos de obra, estas intervenciones ya en marcha tienen como objetivo dar respuesta a necesidades estructurales que abordan infraestructura, lo social y lo ambiental.

Guaymallén se acerca a diciembre con la materialización de un conjunto de obras públicas en marcha, orientado a transformar el departamento. Con un eje rector integrado por 7 planes estratégicos, que son la continuidad de trabajos que vienen desarrollándose hace años, y que están conformados por distintas etapas de licitaciones de obra pública, estas intervenciones confluyen en un objetivo único: mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

Obras en ejecución:

Obra de remodelación del entorno del Hospital Humberto Notti , tramo desde Sarmiento a Artigas.

Obra integral calle Urquiza , tramos Bandera de Los Andes a Carril Godoy Cruz.

Obra integral calle Mitre , entre Pedro Molina y Mathus Hoyos.

Obra integral en calle Severo del Castillo , desde Curva en barrio Túpac Amaru a FFCC. KM11. (Las Cortaderas).

Obra integral sobre laterales Sur y Norte de Acceso Este .

Obra integral calle San Francisco del Monte , entre Arturo González (intersección con Ruta 7) y carril Ponce.

Intervención urbana educativa Etapa 5 : Escuela Bernardo Razquin y plaza Higuerita.

Intervención urbana Etapa 42 : Mathus Hoyos, entre Teniente 1ero Ibáñez y Allayme.

Intervención urbana Etapa 43: Severo del Castillo, entre Infanta Isabel y 2 de Mayo. Sobre las obras integrales: Estas implican la creación y construcción de nuevas redes de agua y cloaca, canales y cunetas, calzada vehicular, alumbrado vial y peatonal, veredas y esquinas inclusivas. Su objetivo es mejorar servicios y sumar seguridad vial y ciudadana. Entre las obras ya ejecutadas se destacan: Estrada/Elpidio González, Mathus Hoyos, Avellaneda y Mitre.

Las-Cortaderas-5 Obra integral en calle Severo del Castillo, desde Curva en barrio Túpac Amaru a FFCC. KM11. (Las Cortaderas). Sobre las intervenciones urbanas: Orientadas a promover la salud, seguridad e integración de los habitantes del departamento. Para ello ejecutan distintas obras e intervenciones como nuevas plazas y paseos, ciclovías y pistas de salud, alumbrado público, apeaderos, bulevares y rotondas. Entre las ejecutadas se destacan las plazas Julio César Strassera, Las Tonadas, Bº UTMA y César Pacetti.

Plaza-Las-Tonadas-4-1 Plaza Las Tonadas Barrio 3º UNIMEV Sobre las intervenciones urbanas educativas: