La Peatonal del Vino volvió con todo y vivió su primera noche al ritmo de la electrónica

La explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico están siendo escenario de este gran evento que conjuga vino, gastronomía, música y arte. Este domingo, el cierre estará a cargo de Miranda!.

La Ciudad vivió una noche inolvidable con el regreso de la Peatonal del Vino, que convocó en su primera jornada a más de 20 mil personas en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Este tradicional evento combinó vinos, música electrónica, gastronomía y arte en un entorno seguro y organizado, que fue disfrutado por mendocinos y turistas.

El público colmó el espacio Cívico poco antes del anochecer, bailó al ritmo de la música y se divirtió con una experiencia que incluyó stands de más de 30 bodegas (proveniente de cinco departamentos de la provincia), foodtrucks, espacios temáticos, un amplio patio gastronómico y una puesta escénica que volvió a posicionar a la Capital Internacional del Vino como referente cultural.

El intendente Ulpiano Suarez participó activamente de esta primera jornada. Recorrió cada uno de los stands, dialogó con los representantes de las bodegas, emprendedores y equipos técnicos, y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible esta edición. También tuvo tiempo para sacarse fotos con vecinos y visitantes, quienes celebraron su presencia en un evento que ya es emblema en la Ciudad.

“Estoy muy contento de que volvió la Peatonal del Vino aquí al barrio Cívico. Con la música electrónica vemos muchísimos grupos de jóvenes que están llegando, estimo que al final de la jornada pueden haber más de 20 mil personas, lo cual es un éxito, era una cantidad que imaginábamos”, destacó Ulpiano Suarez.

“Y obviamente hay muchísimas expectativas para mañana, que arranca tempranito, con una banda bien mendocina como Gauchito Club y el cierre de Miranda, que va a levantar al barrio Cívico. Algo que caracteriza a la Ciudad son las actividades culturales en el espacio público con acceso libre y gratuito, en una sana articulación con el sector privado. Tenemos el aniversario de Arístides, nuestra Vendimia aquí en el barrio Cívico, también con una propuesta abierta al público. Y la verdad que estamos muy contentos porque la gente evidentemente confía en nuestra propuesta y asiste masivamente”, cerró el intendente.