16 de noviembre de 2025 - 13:09

La Peatonal del Vino volvió con todo y vivió su primera noche al ritmo de la electrónica

La explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico están siendo escenario de este gran evento que conjuga vino, gastronomía, música y arte. Este domingo, el cierre estará a cargo de Miranda!.

Por Redacción

La Ciudad vivió una noche inolvidable con el regreso de la Peatonal del Vino, que convocó en su primera jornada a más de 20 mil personas en la explanada de la Casa de Gobierno y el Parque Cívico. Este tradicional evento combinó vinos, música electrónica, gastronomía y arte en un entorno seguro y organizado, que fue disfrutado por mendocinos y turistas.

El público colmó el espacio Cívico poco antes del anochecer, bailó al ritmo de la música y se divirtió con una experiencia que incluyó stands de más de 30 bodegas (proveniente de cinco departamentos de la provincia), foodtrucks, espacios temáticos, un amplio patio gastronómico y una puesta escénica que volvió a posicionar a la Capital Internacional del Vino como referente cultural.

El intendente Ulpiano Suarez participó activamente de esta primera jornada. Recorrió cada uno de los stands, dialogó con los representantes de las bodegas, emprendedores y equipos técnicos, y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible esta edición. También tuvo tiempo para sacarse fotos con vecinos y visitantes, quienes celebraron su presencia en un evento que ya es emblema en la Ciudad.

“Estoy muy contento de que volvió la Peatonal del Vino aquí al barrio Cívico. Con la música electrónica vemos muchísimos grupos de jóvenes que están llegando, estimo que al final de la jornada pueden haber más de 20 mil personas, lo cual es un éxito, era una cantidad que imaginábamos”, destacó Ulpiano Suarez.

“Y obviamente hay muchísimas expectativas para mañana, que arranca tempranito, con una banda bien mendocina como Gauchito Club y el cierre de Miranda, que va a levantar al barrio Cívico. Algo que caracteriza a la Ciudad son las actividades culturales en el espacio público con acceso libre y gratuito, en una sana articulación con el sector privado. Tenemos el aniversario de Arístides, nuestra Vendimia aquí en el barrio Cívico, también con una propuesta abierta al público. Y la verdad que estamos muy contentos porque la gente evidentemente confía en nuestra propuesta y asiste masivamente”, cerró el intendente.

La música tuvo un rol protagónico en la noche. Flor Parra estuvo a cargo del warm up con los últimos rayos de sol. Brigado Crew tomó la posta para que luego, los DJs Chapa & Castelo, cerraran la jornada con un set preciso y potente, creando una atmósfera muy especial mientras el público degustaba las más de 100 etiquetas.

Este domingo se desarrollará la segunda y última jornada del evento, que contará con la presentación de los mendocinos de Gauchito Club, que luego le darán la posta a una de las bandas más importantes de la escena pop nacional, Miranda!. También habrá propuestas gastronómicas accesibles y nuevas oportunidades de degustación. Las cuponeras se siguen vendiendo a través del sitio peatonaldelvino.com.

La Peatonal del Vino 2025 es organizada por la Ciudad de Mendoza, producida por Nero Producciones y cuenta con el acompañamiento de Galicia y Pepsi como main sponsors.

