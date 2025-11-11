La Municipalidad de Maipú presenta beneficios en tasas y derechos de comercio destinados a jóvenes emprendedores , así como a empresas que contraten personal menor de 35 años .

Maipú lanza nuevos beneficios para jóvenes emprendedores

Con el objetivo de fomentar la inscripción de actividades comerciales y promover el empleo joven, el municipio puso en marcha nuevas medidas orientadas a impulsar la regularización comercial.

A través del Programa de Regularización de Actividades Comerciales, Industriales y Civiles, el municipio exime del pago de multas a quienes declaren sus actividades y otorga beneficios a quienes incentiven la contratación de jóvenes.

Aquellas personas que declaren su actividad productiva y sean emprendedores de hasta 35 años, o bien los emprendimientos que empleen a trabajadores menores de esa edad, podrán acceder a la exención de los derechos administrativos para la habilitación, así como a un descuento del 50% en las tasas por servicios del local o establecimiento y en los derechos de comercio e industria durante el plazo de un año.