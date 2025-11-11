11 de noviembre de 2025 - 18:15

Maipú lanza nuevos beneficios para jóvenes emprendedores

La Municipalidad de Maipú presenta beneficios en tasas y derechos de comercio destinados a jóvenes emprendedores, así como a empresas que contraten personal menor de 35 años.

Por Redacción

Con el objetivo de fomentar la inscripción de actividades comerciales y promover el empleo joven, el municipio puso en marcha nuevas medidas orientadas a impulsar la regularización comercial.

A través del Programa de Regularización de Actividades Comerciales, Industriales y Civiles, el municipio exime del pago de multas a quienes declaren sus actividades y otorga beneficios a quienes incentiven la contratación de jóvenes.

Aquellas personas que declaren su actividad productiva y sean emprendedores de hasta 35 años, o bien los emprendimientos que empleen a trabajadores menores de esa edad, podrán acceder a la exención de los derechos administrativos para la habilitación, así como a un descuento del 50% en las tasas por servicios del local o establecimiento y en los derechos de comercio e industria durante el plazo de un año.

El programa ya se encuentra vigente y, para acceder a él, las personas interesadas deberán concurrir a la Dirección de Fiscalización y Control, ubicada en Padre Vázquez 1367, de lunes a viernes de 7:30 a 13; o comunicarse por WhatsApp al 2613619659.

