Destino Verano: Guaymallén abre las preinscripciones para niños, adolescentes y personas mayores

La Municipalidad de Guaymallén anuncia la apertura de “Destino Verano”, un programa orientado a niños, adolescentes y personas mayores , que comenzará el 16 de diciembre de 2025 y finalizará el 13 de febrero de 2026 . Este espacio recreativo y formativo se llevará a cabo en siete sedes del departamento , con actividades para diversas franjas etarias y necesidades. Completá el formulario de preinscripción (ver tutorial*)

La Peatonal del Vino volvió con todo y vivió su primera noche al ritmo de la electrónica

El programa está diseñado para niños de 6 a 13 años , personas mayores de 50 años , y también incluye actividades específicas para personas con discapacidad . Las actividades se desarrollarán en seis lugares estratégicamente distribuidos, ofreciendo opciones para diferentes intereses y necesidades:

Fundación Construyendo Vidas para los Niños: esta sede ofrece actividades para personas con discapacidad, de martes a viernes, en el horario de 9:30 a 12:30 h .

Hostal de los Andes: este complejo recreativo ofrece actividades para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h , de martes a viernes.

Camping Rayen Curá: espacio recreativo para niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h , de martes a viernes.

Club de Agua Saucelandia: además de los niños, en este espacio podrán participar adultos mayores de 50 años. Los niños tendrán actividades de 9:00 a 12:00 h , mientras que los adultos disfrutarán de la propuesta de 16:00 a 19:00 h .

Polideportivo Poliguay, Polideportivo Nicolino Locche y Polideportivo Quino: destinados a niños de 6 a 13 años, con horarios de 9:00 a 12:00 h (turno mañana) y 15:00 a 18:00 h (turno tarde) , de martes a viernes.

Una de las principales propuestas del programa es la Escuela de Natación , que estará disponible para personas de 14 a 50 años en los tres polideportivos municipales (Poliguay, Nicolino Locche y Quino) . Las clases se dictarán de martes a viernes, de 18:00 a 19:30 hs .

Consultá el cronograma completo en guaymallén.gob.ar

¿Cómo inscribirse?

Las preinscripciones se van a llevar a cabo entre el 17 de noviembre y el 21 de noviembre. Para completar el procedimiento, los interesados deben anotarse ingresando al sistema de inscripciones del municipio. https://sistemas.guaymallen.gob.ar/deportes/login

Para finalizar el proceso de inscripciones, los interesados deben concurrir entre el 9 y 12 de diciembre con una fotocopia del DNI y completar una declaración jurada de salud de la siguiente manera:

Quienes se hayan anotado en Saucelandia y en Poliguay deben asistir al Polideportivo Poliguay de 9 a 13 y de 17 a 20.

deben asistir al Polideportivo Poliguay de 9 a 13 y de 17 a 20. Quienes se hayan anotado en Polideportivo Quino deben asistir al Polideportivo Quino de 9 a 13 y de 17 a 20.

deben asistir al Polideportivo Quino de 9 a 13 y de 17 a 20. Quienes se hayan anotado en Polideportivo Nicolino Locche y Hostal de Los Andes deben asistir al Polideportivo Nicolino Locche de 9 a 13 y de 17 a 20.

deben asistir al Polideportivo Nicolino Locche de 9 a 13 y de 17 a 20. Quienes se hayan anotado en Rayen Cura deben asistir al Centro Cívico Puente de Hierro de 9 a 13 y de 17 a 20.

*Mira el video para ver cómo se realiza la inscripción en el sistema:

Embed

En el caso de los adultos mayores, que realizarán la escuela de verano en Saucelandia deben inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/t8qpjfoif5S7tsVg6. Una vez realizado esto entre el 9 y el 12 de diciembre deben concurrir presencialmente con fotocopia del DNI y completar la declaración jurada de salud en el Polideportivo Poliguay para realizar sus inscripciones de 9 a 13 y de 17 a 19.

Por último, para las personas con discapacidad las inscripciones serán desde el 17 hasta el 28 de noviembre. Los días lunes de 15.30 a 17.30 en el Poliguay. Los martes y jueves de 15.30 a 17.30 en el club Guaymallén. Las personas con discapacidad para poder inscribirse deben llevar el apto médico al momento de la inscripción, sin excepciones.

El inicio de la temporada de verano promete ser una excelente oportunidad para que los vecinos de Guaymallén disfruten de actividades deportivas, recreativas y de socialización, tanto en espacios al aire libre como en instalaciones especialmente adaptadas para personas con discapacidad.

Para más información, se puede acceder a los canales oficiales de la Municipalidad de Guaymallén o consultar directamente en los polideportivos y delegaciones locales. ¡No te pierdas esta oportunidad única para disfrutar del verano!