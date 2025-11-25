25 de noviembre de 2025 - 20:23

El Pádel de Mendoza coronó a sus campeones en un fin de semana a puro deporte

En el Indoor Mendoza Padel Center se definieron los ganadores de las Copas de Plata y Oro en las cinco categorías que compitieron durante todo el semestre.

El Pádel de Mendoza tiene a sus campeones

El Pádel de Mendoza tiene a sus campeones

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Liga AJuPaM (Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza) cerró el 2025 coronando a los campeones de todas las categorías tras dos jornadas cargadas de emoción, desarrolladas con una impecable organización en las instalaciones del Indoor Mendoza Padel Center.

Leé además

handball. Ayelén García y Macarena SanS

Handball: Arranca el mundial con las mendocinas Sans y García

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El piletazo tradicional para refrescarse después de un partido intenso en las calientes tierras tucumanas.

Rugby: La Historia de Los Tordos, el mejor equipo del país

Por Gonzalo Tapia

Las canchas del nuevo complejo ubicado en la Carrodilla fueron escenario de una verdadera fiesta del pádel que culminó con las finales de oro y plata en las cinco categorías que compitieron durante todo el semestre.

Imagen de WhatsApp 2025-11-25 a las 20.12.52_48ef70b9

El punto culminante de dos jornadas intensas y de buen pádel fueron las finales de oro que tuvieron una presentación con luces, humo y música, digna de los mejores torneos nivel nacional e internacional. Previamente, entre las parejas que ganaron la Copa de Plata, se destacaron Las 10, la ex campeona del mundo Dany Niella y Analía Vaca, ganadoras en la categoría 2da-3ra masculina, donde más tarde la Copa de Oro fue para Pupineta, pareja formada por Emiliano Roig y el ex rugbier Alan Poquet.

Gerardo Gil, cara visible de la agrupación más grande del pádel de Mendoza, agradeció a todos los participantes, colaboradores y a los 54 patrocinadores (hubo 17 stands) que ayudaron a cumplir el objetivo de elevar la vara en cuanto a la calidad de la organización de los torneos.

Los campeones del Pádel mendocino:

LDX_9482

Las dos intensas jornadas en el Indoor Mendoza Pádel Center culminaron con las finales de las Copas de Plata y Oro de las cinco categorías (3 masculinas y 2 femeninas).

Femenino 7ma – 8va

  • Plata: Fake Williams (Florencia y Celeste Susso) a Doble Falta (Mailén Fiorio - Fernanda Álvarez) 6-1 y 6-4
  • Oro: Las Tintas (Eugenia Rodríguez – Constanza Pimentel) a No Puedo Tengo Pádel (Laura y Elvira Stone) 6-4, 3-6 y 6-3

Femenino 5ta – 6ta

  • Plata: La Doble F (Fernanda Ortiz – Florencia Maravilla) a Relax Dont Do It (Claudia Cabrera – Cecilia Díaz Andrade) 6-4, 5-7 y 6-4
  • Oro: AM (Anabela Beltrame – Macarena Blanco) a Las Paletudas (Laura Romano – Pamela Rodríguez) 4-6, 6-2 y 6-4

Masculino 6ta o más

  • Plata: Los Alta Gama (Marcelo Flores – Gastón Caravaca) a Enroque (Iván Olivero – Indalecio López) 6-3, 4-6 y 7-6
  • Oro: Los Reyes de la Pista (Daniel y Juan Franco Estudillo) a Los Discípulos del Globo (Mauro Coria – Ariel Marín) 7-6 y 6-2

Masculino 4ta – 5ta

  • Plata: El Clásico de los Jueves (Maikol Zuloaga – Carlos Melchor) a House (Carlos Delgado – Santiago Pereyra) 6-3 y 7-5
  • Oro: Paletazo Sin Rumbo (Mariano Pochón – Nicolás Vilamora) a Las Dos Torres (Ariel Fiorelli – Agustín López) 6-2 y 6-3

Masculino 2da – 3ra

  • Plata: Las 10 (Analía Vaca – Daniela Niella) a La Manconeta (Juan Solís – Adrián Quintanilla) 6-3 y 6- 3
  • Oro: Pupineta (Alan Poquet – Emiliano Roig) a Los Sin Vista (Sahid Hassan – Germán Aparicio) 6-4 y 6-2

La Liga AJuPaM ya piensa en el 2026

La Liga AJuPaM completó el 2025 e invita a todos los que quieran sumarse en la próxima edición a realizarse de marzo a junio de 2026 (preinscripción abierta en este link) y a las empresas interesadas en ayudar al crecimiento del pádel para que eventos como el de los playoffs puedan ser posibles.

La Agrupación de Jugadores de Pádel de Mendoza, formada por apasionados por el pádel en 2023, reúne a más de 1.700 jugadores y unos 100 de clubes en 17 departamentos de Mendoza con el objetivo de "democratizar el pádel amateur, crear competencias accesibles, justas y transparentes, y construir una comunidad donde cada jugador tenga voz y voto".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Durante un encuentro en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei mostró la camiseta de Estudiantes a modo de apoyo.

Milei volvió a respaldar a Estudiantes y mostró una camiseta del club en Casa Rosada

Por Redacción Deportes
Diego García, condenado a prisión por abuso sexual

Condenaron a un exjugador de Estudiantes de La Plata por abuso sexual

Por Redacción Deportes
espana podria robarle un goleador top de europa a la seleccion argentina

España podría robarle un goleador top de Europa a la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Paredes, nuevo jugador de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima tiene a su primer refuerzo para la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci