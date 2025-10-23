Adiós a una golosina de la infancia: Anmat prohibió su venta por ser un "producto falsamente rotulado"

La famosa Gallinita se despide del mercado tras un análisis que arrojó resultado “no conforme” en lo que respecta a la rotulación. Miles de usuarios expresaron su tristeza y recordaron su infancia.

Una importante golosina fue retirada del mercado por decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El organismo detectó que el producto se encontraba “falsamente rotulado” y ordenó su prohibición en todo el país, incluyendo las ventas en línea.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 7834/2025. La Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del prodición “Golosina a base de oblea y azúcar” marca Gallinita Orly, RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478, sin importar el lote ni la fecha de vencimiento.

La noticia recorrió el país, ya que se trata de una histórica golosina e importante en la infancia de varios niños. Cada argentino en su niñez llegó a probar la famosa gallinita, e incluso porque era la primera en ingresar a las sorpresitas de cumpleaños.

image A qué se debe la prohibición impuesta por la Anmat La medida se tomó a partir de que la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba se hiciera presente en un establecimiento donde detectó la comercialización del producto investigado, por lo que realizaron la toma de muestras correspondiente.

Dicho análisis arrojó un resultado “no conforme” en lo que respecta a la rotulación, al constatarse que no “existen en los registros oficiales”. Por este motivo, “se trata de un producto falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal”, indicaron las autoridades.

Por lo expuesto, la ANMAT recomienda a la comunidad no consumirlo y, en caso de haberlo adquirido, evitar su uso y realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local. Reacción de las redes Tras conocerse la noticia a través del Boletín Oficial, miles de usuarios reaccionaron en redes sociales. “Si es fentanilo no pasa nada, pero con las gallinitas ¡NO! Me morfé 3 gallineros y sigo vivo”, escribió uno, mostrando el sentimiento general. Nostalgia, recuerdos y risas compartidad inundaron los comentarios. image