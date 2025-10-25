Ingresa un frente frío y bajarán 10° en un día: cómo estará el domingo de las elecciones

Luego de un viernes nublado y fresco, el fin de semana comienza con un día parcialmente nublado y con poco cambio de la temperatura. Para hoy se espera un día parcialmente nublado.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa el inicio del fin de semana con leve descenso de temperatura y mejoras previstas para el domingo.
El pronóstico del tiempo para este sábado indica una máxima de 22°C y una mínima de 12°C.
Para el día domingo de elecciones se anticipa una jornada algo nublada pero un marcado ascenso de la temperatura. El día se presentará algo nublado y vientos leves del noreste. Máxima estimada de 28°C y la mínima de 12°C.
Para el comienzo de semana se prevé el ingreso de un viento frío y la posibilidad de precipitaciones aisladas. Se esperan vientos moderados a algo fuertes del sector sur.
Lunes 27
Parcial nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.
Máxima: 21°C | Mínima: 11°C
Martes 28
Mayormente nublado y frío con precipitaciones aisladas, vientos moderados del sudeste.
Máxima: 11°C | Mínima: 5°C
Miércoles 29
Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales.
Máxima: 20°C | Mínima: 5°C