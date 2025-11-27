El electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas para evitar daños

Es uno de los electrodomésticos más sensibles a los picos de tensión durante tormentas. Por qué y cómo protegerlo.

Cuando empiezan las primeras tormentas fuertes en Argentina, uno de los riesgos más comunes son los picos de tensión, las sobrecargas y los rayos que impactan en la red eléctrica. Según informes, hay algunos electrodomésticos especialmente vulnerables que conviene desenchufar siempre para evitar daños costosos: el televisor.

¿Por qué el televisor es tan vulnerable a los rayos y picos de tensión? Los televisores modernos —sobre todo los LED, QLED y OLED— utilizan fuentes de alimentación muy sensibles, diseñadas para trabajar con voltajes estables. Cuando ocurre una tormenta eléctrica, la red puede sufrir:

Subidas repentinas de tensión ,

Caídas bruscas ,

Impulsos eléctricos de varios miles de voltios tras un impacto de rayo,

Microcortes que hacen reiniciar el equipo. Estos fenómenos afectan directamente las placas electrónicas, la fuente interna y los capacitores, que pueden quemarse incluso sin que el rayo caiga cerca: basta con una fluctuación fuerte en la red domiciliaria.

El televisor es uno de los tres aparatos que más se queman por tormentas, junto con módems y decodificadores.

Qué recomiendan los técnicos: desconectar siempre Los especialistas en electrónica doméstica son contundentes: durante tormentas con actividad eléctrica intensa, lo más seguro es desconectar el televisor de la red física, no solo apagarlo con el control remoto.

Para una protección completa se recomienda: Desenchufar el televisor .

Desconectar el cable HDMI que vaya a decodificadores o consolas.

Quitar el cable de antena o TV por cable, ya que también puede transmitir picos de tensión. Un solo impacto fuerte puede quemar la placa principal, con reparaciones que en 2025 pueden costar entre el 40% y el 70% del valor del televisor. RWI3TAHBONDGLJZMINNVFCLX2Q ¿Sirve un estabilizador o un UPS? Los estabilizadores comunes brindan protección limitada frente a tormentas eléctricas. Los técnicos del INTI advierten que los picos generados por descargas atmosféricas pueden superar ampliamente la capacidad de estos dispositivos. En cambio, los UPS de calidad o protectores con varistores IRAM brindan mayor seguridad, pero aun así, la medida más efectiva sigue siendo desenchufar todo el equipo mientras dure la tormenta. Cómo evitar daños adicionales en otros equipos Además del televisor, conviene proteger otros aparatos conectados a la red: Módem y router Wi-Fi.

Consolas de videojuegos.

Equipos de audio.

Decodificadores de TV. Todos ellos están conectados a placas electrónicas muy sensibles y pueden quemarse por un solo pico de tensión.