Sigue la alerta amarilla por tormentas con posible caída de granizo en Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para mañana en Mendoza. El sábado bajará la máxima, pero seguirá la alerta por caída de agua.

Tras un jueves marcado por una alerta amarilla por tormentas en el este de Mendoza, este viernes se renueva la advertencia, sumando el Valle de Uco y el sur. El pronóstico del tiempo adelanta una máxima por encima de los 30°C, mientras que para el sábado la temperatura caerá, aunque se mantiene la caída de agua.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad variable” este viernes 28 de noviembre con leve descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 33°C, mientras que la mínima será de 22°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera de Los Andes se esperan precipitaciones.

Además, rige alerta amarilla por tormentas con posibilidad de caída de granizo, afectando el Este de Las Heras, Lavalle, zona Este, Valle de Uco y zona Sur.