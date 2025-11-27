Automovilismo: Pilotos mendocinos y directivos de TN realizan donación al Hospital Perrupato

Gonzalo Antolín, Lucas Vicino y Julián Módica acompañaron a los directivos de la Asociación en la entrega de donaciones al principal centro de salud de la Zona Este de Mendoza.

Autoridades y pilotos de Apat visitaron las instalaciones del Hospital Perrupato de San Martín e hicieron una donación a la entidad.

En la mañana de este jueves, representantes de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) visitaron el Hospital Regional Dr. Alfredo Ítalo Perrupato para entregar una donación destinada a cubrir necesidades esenciales del principal centro de salud del Este mendocino.

Gran Premio Coronación en San Martín La iniciativa se enmarca en el Premio Coronación de Turismo Nacional, que se disputa este fin de semana en el Autódromo de San Martín, donde el mendocino Julián Santero ya fue consagrado campeón de la temporada 2025. Entre las actividades programadas, además de las competencias en el circuito “Ángel Pena” el sábado y domingo, los pilotos y autoridades de APAT realizaron acciones solidarias para apoyar a distintas instituciones locales.

image El director ejecutivo del hospital José María Llaver, recibió a los pilotos mendocinos Julián Módica, Gonzalo Antolín y Lucas Vicino, quienes estuvieron acompañados por José Luís Martos, gerente de APAT. Prensaapat Antolín, Vicino y Módica, por una causa benéfica La comitiva estuvo encabezada por José Luis Martos, gerente general de APAT, y Juan Pablo Rossotti, secretario de la institución, acompañados por los pilotos mendocinos Gonzalo Antolín, Lucas Vicino y el debutante Julián Módica. Fueron recibidos por el director ejecutivo del hospital, José María Llaver, junto a miembros de la Comisión Cooperadora, quienes compartieron información sobre la situación actual y los principales desafíos que enfrenta el establecimiento.

El Hospital Perrupato, fundado el 13 de agosto de 1918, celebra este año 107 años de servicio. Lleva el nombre de Alfredo Ítalo Perrupato, histórico director fallecido en 1974, y es considerado el centro público de mayor complejidad médica de la Zona Este de Mendoza.