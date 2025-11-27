27 de noviembre de 2025 - 20:03

Automovilismo: Pilotos mendocinos y directivos de TN realizan donación al Hospital Perrupato

Gonzalo Antolín, Lucas Vicino y Julián Módica acompañaron a los directivos de la Asociación en la entrega de donaciones al principal centro de salud de la Zona Este de Mendoza.

Autoridades y pilotos de Apat visitaron las instalaciones del Hospital Perrupato de San Martín e hicieron una donación a la entidad.

Autoridades y pilotos de Apat visitaron las instalaciones del Hospital Perrupato de San Martín e hicieron una donación a la entidad.

Foto:

Prensaapat
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En la mañana de este jueves, representantes de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT) visitaron el Hospital Regional Dr. Alfredo Ítalo Perrupato para entregar una donación destinada a cubrir necesidades esenciales del principal centro de salud del Este mendocino.

Leé además

Gustavo Costas, DT de Racing, chicaneó a River e Independiente. 

Fiel a su estilo, Gustavo Costas, se burló de dos grandes: "River e Independiente están de vacaciones"

Por Redacción Deportes
Fallo a Estudiantes por el Pasillo Gate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026. 

Salió el fallo del round AFA vs. Estudiantes: 6 meses para Juan Sebastián Verón y dos fechas a los jugadores

Por Redacción Deportes

Gran Premio Coronación en San Martín

La iniciativa se enmarca en el Premio Coronación de Turismo Nacional, que se disputa este fin de semana en el Autódromo de San Martín, donde el mendocino Julián Santero ya fue consagrado campeón de la temporada 2025. Entre las actividades programadas, además de las competencias en el circuito “Ángel Pena” el sábado y domingo, los pilotos y autoridades de APAT realizaron acciones solidarias para apoyar a distintas instituciones locales.

image
El director ejecutivo del hospital Jos&eacute; Mar&iacute;a Llaver, recibi&oacute; a los &nbsp;pilotos mendocinos Juli&aacute;n M&oacute;dica, Gonzalo Antol&iacute;n y Lucas Vicino, quienes estuvieron acompa&ntilde;ados por Jos&eacute; Lu&iacute;s Martos, gerente de APAT.

El director ejecutivo del hospital José María Llaver, recibió a los pilotos mendocinos Julián Módica, Gonzalo Antolín y Lucas Vicino, quienes estuvieron acompañados por José Luís Martos, gerente de APAT.

Antolín, Vicino y Módica, por una causa benéfica

La comitiva estuvo encabezada por José Luis Martos, gerente general de APAT, y Juan Pablo Rossotti, secretario de la institución, acompañados por los pilotos mendocinos Gonzalo Antolín, Lucas Vicino y el debutante Julián Módica. Fueron recibidos por el director ejecutivo del hospital, José María Llaver, junto a miembros de la Comisión Cooperadora, quienes compartieron información sobre la situación actual y los principales desafíos que enfrenta el establecimiento.

El Hospital Perrupato, fundado el 13 de agosto de 1918, celebra este año 107 años de servicio. Lleva el nombre de Alfredo Ítalo Perrupato, histórico director fallecido en 1974, y es considerado el centro público de mayor complejidad médica de la Zona Este de Mendoza.

image
Los pilotos mendocinos junto a las y los integrantes de la Comisi&oacute;n Cooperadora del hospital.&nbsp;

Los pilotos mendocinos junto a las y los integrantes de la Comisión Cooperadora del hospital.

“Con iniciativas como esta buscamos generar conciencia sobre la importancia de apoyar a instituciones que cumplen un rol social fundamental, como el Hospital Perrupato en San Martín”, destacó Martos durante la visita.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El TN desembarca en la nuestra provincia por tercera vez, la última fue 2011. Cinco mendocinos serán protagonistas  entre ellos, el campeón de Clase 3, Julián Santero. En Clase 2 Gonzalo Antolín, que buscará su primer título.

El TN y el TC 2000 definen sus campeonatos en el Autódromo de San Martín

Por Sergio Faria
Hockey Patín. Plantel completo del club Andes Talleres de Mendoza, que fue campeón Panamericano 2025

En Hockey Patín, once mendocinos hicieron realidad un sueño continental

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Argentina iniciará la competencia como local ante Escocia (4/7)

Rugby: La UAR celebró el lanzamiento del Nations Championship

Por Gonzalo Tapia
Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo.

Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo: video de la agresión

Por Redacción Deportes