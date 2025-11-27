27 de noviembre de 2025 - 18:24

Fiel a su estilo, Gustavo Costas, se burló de dos grandes: "River e Independiente están de vacaciones"

Gustavo Costas, habló como hincha, chicaneó a los clásicos rivales por su actualidad y también dejó un mensaje para dos ex Racing, hoy figuras de la Selección.

Gustavo Costas, DT de Racing, chicaneó a River e Independiente.&nbsp;

Gustavo Costas, DT de Racing, chicaneó a River e Independiente. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

las dudas de gustavo costas para el once de racing club

Las dudas de Gustavo Costas para el once de Racing Club

Por Redacción Deportes
Racing sueña con llegar a la final de la Copa Libertadores. Debe remontar un 1-0 en contra ante el Flamengo. 

Copa Libertadores: Gustavo Costas, definió el equipo de Racing Club para recibir a Flamengo

Por Redacción Deportes

Qué dijo Gustavo Costas sobre River e Independiente

En una entrevista con ESPN, Costas empezó por lo futbolístico, pero rápidamente habló desde el corazón. Y, en ese registro, dejó un mensaje directo para los hinchas: “Hoy River e Independiente no están compitiendo, están de vacaciones y nosotros seguimos. Vos decías años atrás si esto iba a pasar y yo nunca pensé que iba a pasar esto”, esgrimió en clara referencia a que el elenco académico sigue en pie en el Torneo Clausura, donde se medirá ante Tigre por los cuartos de final. La frase se transformó en chicana al recordar los años más difíciles de Racing: “No es para cargar a nadie, pero yo hablo como hincha. No teníamos cancha, nos cerraron la cancha, nos alquilaban, casi desaparecemos… y hoy estás arriba de ellos”.

Embed

En ese mismo tono, el técnico explicó cuál es su postura puertas adentro del plantel: “Yo les dije a mis jugadores que no quiero vacaciones. Yo quiero seguir hasta el 20 de diciembre y el que quiere irse de vacaciones saca a partir del 21”. La frase buscó marcar la línea de foco y exigencia en un tramo clave de la competencia.

image

Después, Costas pasó del humor picante al reclamo. Y esta vez, los destinatarios fueron dos campeones del mundo como Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, ambos surgidos de la Academia. “De Paul tiene que venir YA, él sabe. Ya se lo dije, a Lautaro también. Que no se hagan los boludos, ya está, llegó el momento en el que los necesitamos”, lanzó, entre risas, pero con un subtexto claro: quiere verlos nuevamente en Avellaneda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador de la Academia se mostró orgulloso de sus dirigidos y se rindió a sus pies. 

"Pensé que River nos tiraba la camiseta": Gustavo Costas y la épica victoria de Racing

Por Redacción Deportes
El TN desembarca en la nuestra provincia por tercera vez, la última fue 2011. Cinco mendocinos serán protagonistas  entre ellos, el campeón de Clase 3, Julián Santero. En Clase 2 Gonzalo Antolín, que buscará su primer título.

El TN y el TC 2000 definen sus campeonatos en el Autódromo de San Martín

Por Sergio Faria
Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo.

Una periodista fue atacada en vivo por hinchas del Flamengo y realizó un descargo: video de la agresión

Por Redacción Deportes
Fallo a Estudiantes por el Pasillo Gate: seis meses a Verón y dos fechas a los jugadores en 2026. 

Salió el fallo del round AFA vs. Estudiantes: 6 meses para Juan Sebastián Verón y dos fechas a los jugadores

Por Redacción Deportes