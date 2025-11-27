Fiel a su estilo, Gustavo Costas, se burló de dos grandes: "River e Independiente están de vacaciones"

Gustavo Costas, habló como hincha, chicaneó a los clásicos rivales por su actualidad y también dejó un mensaje para dos ex Racing, hoy figuras de la Selección.

Qué dijo Gustavo Costas sobre River e Independiente En una entrevista con ESPN, Costas empezó por lo futbolístico, pero rápidamente habló desde el corazón. Y, en ese registro, dejó un mensaje directo para los hinchas: “Hoy River e Independiente no están compitiendo, están de vacaciones y nosotros seguimos. Vos decías años atrás si esto iba a pasar y yo nunca pensé que iba a pasar esto”, esgrimió en clara referencia a que el elenco académico sigue en pie en el Torneo Clausura, donde se medirá ante Tigre por los cuartos de final. La frase se transformó en chicana al recordar los años más difíciles de Racing: “No es para cargar a nadie, pero yo hablo como hincha. No teníamos cancha, nos cerraron la cancha, nos alquilaban, casi desaparecemos… y hoy estás arriba de ellos”.

Gustavo Costas y una frase que dejó a Racing por encima de sus clásicos rivales.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/w9zSP9MVJa — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 27, 2025 En ese mismo tono, el técnico explicó cuál es su postura puertas adentro del plantel: “Yo les dije a mis jugadores que no quiero vacaciones. Yo quiero seguir hasta el 20 de diciembre y el que quiere irse de vacaciones saca a partir del 21”. La frase buscó marcar la línea de foco y exigencia en un tramo clave de la competencia.