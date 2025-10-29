Copa Libertadores: Gustavo Costas, definió el equipo de Racing Club para recibir a Flamengo

Racing Club busca dar vuelta la serie semifinal de la Copa Libertadores, luego de la derrota por 1-0 en el Maracaná.

Racing sueña con llegar a la final de la Copa Libertadores. Debe remontar un 1-0 en contra ante el Flamengo.

El entrenador Gustavo Costas define el once titular de Racing para la vuelta ante Flamengo hoy a las 21.30 en el Cilindro, que será un encuentro clave porque debe remontar el 1-0 en contra en la ida y por eso viene realizando una concentración XL desde el lunes pasado.

Para este compromiso en el que la Academia sueña con volver a una final del máximo certamen continental por segunda vez y después de 58 años, el técnico ultima detalles, a tal punto que en la semana practicaron penales con Facundo Cambeses como la esperanza por esa vía.

G4Bg4k1XMAAPObA Los hinchas de Racing Club, ilusionados con llegar a la gran final de la Copa Libertadores. Gentileza. Con respecto al once, Gustavo Costas ya tendría definidas las principales modificaciones para el duelo ante Flamengo. Ante la baja deSantiago Sosa, operado con éxito de una fractura maxilar tras el golpe sufrido con Marcos Rojo y que se perderá lo que resta del año, el entrenador se inclinó por Juan Ignacio Nardoni como reemplazante en la mitad de la cancha.

En el carril derecho, Facundo Mura le ganó la pulseada a Gastón Martirena y volverá a ser titular, luego de recuperar ritmo futbolístico tras una molestia que lo había marginado de los últimos partidos. Su presencia, además, busca reforzar el sector ante el poderío ofensivo del conjunto brasileño.

G4CJ7X6XQAAQOX7 Por último, en la delantera, Tomás Conechny acompañará a Santiago Solari y Adrián Maravilla Martínez, imponiéndose en la disputa interna con Adrián Balboa y Duván Vergara. De esta manera, Costas ya tendría todo definido para el partido en Avellaneda.