Copa Libertadores: Gustavo Costas, definió el equipo de Racing Club para recibir a Flamengo

Racing Club busca dar vuelta la serie semifinal de la Copa Libertadores, luego de la derrota por 1-0 en el Maracaná.

Racing sueña con llegar a la final de la Copa Libertadores. Debe remontar un 1-0 en contra ante el Flamengo.&nbsp;

Racing sueña con llegar a la final de la Copa Libertadores. Debe remontar un 1-0 en contra ante el Flamengo. 

La formación de Racing ante Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

