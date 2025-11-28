28 de noviembre de 2025 - 07:30

Más vuelos internacionales habilitados desde Mendoza: a dónde se podrá viajar

La Disposición 43/2025 permite a LATAM Perú volar de forma regular entre Lima–Mendoza y Cusco–Mendoza, en el marco de acuerdos bilaterales.

La medida forma parte de una autorización más amplia que incluye conexiones desde ciudades peruanas hacia distintos puntos del país, entre ellos Mendoza.

La medida forma parte de una autorización más amplia que incluye conexiones desde ciudades peruanas hacia distintos puntos del país, entre ellos Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La provincia de Mendoza fue incluida entre los destinos que LATAM Airlines Perú Sucursal Argentina podrá operar de manera regular, tras la aprobación oficial emitida por la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía. La medida fue formalizada mediante la Disposición 43, publicada este viernes de noviembre en el Boletín Oficial.

Leé además

China Eastern Airlines, habilitada para volar Buenos Aires-Shanghái 

Buenos Aires a China en 25 horas: cuánto cuesta el vuelo más largo del mundo

Por Redacción Economía
Foto ilustrativa

Cambian el esquema de subsidios para la luz y el gas: los aumentos que habrá desde 2026

Por Redacción Economía

La resolución autoriza a la aerolínea peruana a explotar servicios internacionales de transporte de pasajeros y carga en la ruta Lima–Mendoza y viceversa, además del enlace Cusco–Mendoza, integrando a la provincia dentro de un esquema de ampliación de conectividad aérea entre Argentina y Perú.

Según el documento oficial, la empresa cumplió con los requisitos legales y administrativos previstos por el Código Aeronáutico y la normativa vigente, y fue designada por la autoridad aeronáutica de su país para operar servicios regulares con destino a distintos puntos del territorio argentino.

La autorización forma parte de una habilitación más amplia, que incluye rutas desde Lima y Cusco hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, Tucumán, Neuquén e Iguazú.

Además, la compañía podrá utilizar puntos intermedios o continuar hacia destinos de Estados Unidos, Brasil y el Caribe, en el marco de los derechos aerocomerciales acordados entre Argentina y Perú.

Las autoridades nacionales destacaron que la operatoria se ajusta a los convenios bilaterales vigentes, particularmente al Acuerdo de Servicios Aéreos firmado entre ambos países y al Memorándum de Entendimiento alcanzado en mayo de 2024. La Dirección Nacional de Transporte Aéreo y la ANAC también avalaron la solicitud.

Con esta autorización, Mendoza refuerza su oferta de vuelos internacionales, especialmente hacia mercados turísticos y comerciales estratégicos como Perú, uno de los enlaces de mayor crecimiento regional en los últimos años.

La disposición fue firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, y ordena notificar a la empresa y a la ANAC para avanzar en la implementación del servicio.

El decreto

aviso_335141

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bajas en las visitas de turistas al país pero se registró un incrementó un 10,8% interanual en las salidas de los argentinos al exterior.

Menos turistas visitaron Argentina en octubre, pero creció la salida de argentinos del pais

Por Redacción Economía
Un reciente fallo reavivó el dilema por la propina para los mozos 

Polémica por el juicio a un conocido restaurante y la propina a los mozos: ¿Son o no parte del salario?

Por Redacción Economía
La venta de combustibles cayó interanual en octubre 

La venta de combustibles sigue sin recuperarse y cayó de forma interanual en octubre

Por Redacción Economía
Asinmet será sede del Foro Regional Industrial Metalúrgico

Asinmet es sede del Foro Regional Industrial Metalúrgico: debate, estrategia y agenda sectorial

Por Redacción Economía