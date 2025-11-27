27 de noviembre de 2025 - 16:12

Asinmet es sede del Foro Regional Industrial Metalúrgico: debate, estrategia y agenda sectorial

El encuentro reunirá a empresarios, autoridades y jóvenes industriales. Se presentará el Plan Estratégico Metalúrgico y un análisis económico de Gustavo Reyes.

Los Andes
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) será sede del Foro Regional Industrial Metalúrgico, que se desarrollará mañana, de 10 a 13, en su espacio ubicado sobre la lateral Norte del Acceso Este, en Guaymallén. El encuentro convocará a empresarios, referentes sectoriales, autoridades y jóvenes industriales para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta la metalurgia en la región.

El evento forma parte de una agenda ampliada que incluye actividades de Adimra (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) Joven, la organización nacional que representa a las nuevas generaciones de la industria metalúrgica. Sus representantes llegaron a Mendoza para participar de visitas a empresas, espacios de formación, reuniones de trabajo y el Congreso Metalúrgico en el Cetem (Centro Tecnológico Metalúrgico) Cuyo, que se está realizando hoy.

Esta misma tarde, a las 19.30, la vicegobernadora Hebe Casado y el subsecretario de Industria, Comercio y Logística, Alberto Marengo, recibirán a la delegación de Adimra Joven en la Legislatura provincial. Allí se realizará un encuentro institucional que finalizará con una charla industrial y un sunset de bienvenida.

Desde Asinmet aseguraron que Mendoza le falta un vector de crecimiento, como tienen otras provincias. / Foto: Mariana Villa / Los Andes

Presentación del Plan Estratégico Metalúrgico

El viernes por la mañana tendrá lugar uno de los momentos centrales de la agenda: la presentación del Plan Estratégico Metalúrgico, una hoja de ruta destinada a fortalecer la competitividad y la proyección del sector en los próximos años. Además, el economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, Gustavo Reyes, brindará un análisis sobre la coyuntura y las perspectivas económicas de la industria nacional.

También participarán el presidente de Adimra, Elio Del Re, autoridades de la entidad y representantes del área Joven. Por Asinmet estarán presentes su presidente, Fabián Solís; el titular de Asinmet Joven, Tomás Navarro; y referentes empresariales de toda la provincia.

Tras la disertación, Adirma Joven continuará su programa con una reunión y una capacitación sobre trabajo en equipo en el Cetem Cuyo. Las actividades concluirán por la noche con la cena por el 81° aniversario de Asinmet, que se realizará en Desert Gala y reunirá a socios, autoridades y representantes del entramado industrial provincial y nacional.

El Foro Regional Industrial Metalúrgico se consolidará así como un espacio de articulación público-privada y un punto de encuentro clave para proyectar el desarrollo del sector metalúrgico en la región.

