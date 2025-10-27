Asinmet reclama políticas urgentes para reactivar la producción metalúrgica

Tras las elecciones de medio término, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza ( Asinmet ) exige al Gobierno nacional la implementación de políticas concretas que impulsen la producción y el trabajo genuino . El sector metalúrgico, después de dos años de dificultades, reclama medidas específicas para lograr un crecimiento económico real.

Según los últimos datos de la Adimra , la metalmecánica registró una caída interanual del 5,2% en septiembre , con derrumbes generalizados en todos los sectores y provincias. La actividad se encuentra un 18% por debajo de sus máximos recientes y un 30% por debajo de sus picos históricos .

Fabián Solís, presidente de Asinmet , señaló que la actividad atraviesa uno de sus peores momentos, con pymes en situaciones críticas. La metalurgia se ve afectada directamente por la crisis de sectores clave en Mendoza como la agroindustria, la vitivinicultura, el petróleo y la construcción, que también presentan números en rojo.

Además, el a umento de las importaciones de bienes de capital impacta negativamente, dificultando la

Falta de dólares para importar afecta a la metalmecánica local Asinmet subrayó la importancia de sostener la producción y las pymes

Demanda de medidas para la producción

Ante esta situación crítica, la entidad sostiene que no bastarán solo las prometidas reformas laboral o fiscal. Se requieren medidas específicas para sostener el entramado productivo. Solís enfatizó que, si bien la metalmecánica celebra el orden macroeconómico, las pymes siguen sin acceso a crédito, tecnología o posibilidades de invertir para mejorar su productividad.

La industria nacional es fundamental, no solo por aportar empleo formal y buenos salarios, sino por contribuir al crecimiento del país. Asinmet esperó el resultado electoral para insistir en la necesidad de medidas urgentes que permitan la reactivación productiva a partir de este lunes 27 de octubre.