Fabián Solís de Asinmet: "La industria puede transformar la vida de la gente"

La Expo y el Foro Mendoza Industrial 2025 Producción Sostenible fue un espacio que, entre otras cosas, sirvió para conmemorar el Día de la Industria que se celebró el 2 de septiembre. La Asociación de Industriales Metalúrgicos ( Asinmet ) fue una de las cámaras organizadoras del evento y en este contexto Fabián Solís conversó con Los Andes . Al finalizar tres jornadas de paneles, debates, rondas de negocios y una importante expometalmecánica con la presencia de las principales empresas de la provincia, Solís hizo hincapié en que el crecimiento debe ser en conjunto.

El último informe nacional del sector elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) mostró que la actividad metalúrgica registró en julio una variación interanual de 1,8% y un aumento de 0,3% respecto de junio. Hay que tener en cuenta que en lo que va del año creció 2,9%, pero que en julio de 2024 había caído un 11,7%. Así, según Adimra la producción muestra signos de estancamiento y se estaciona en niveles muy bajos.

De este modo, la metalmecánica, industria madre y transversal al resto de las industrias, está por debajo del 15% por debajo de sus máximos históricos y con un uso de la capacidad instalada por debajo de los valores históricos y está en torno al 45%. Es decir que más de cinco máquinas existentes están ociosas. En Mendoza , por otra parte, la metalmecánica cayó 4% en julio con una situación que preocupa a todo el sector.

_ A lo largo de este evento se han mostrado datos del rol clave que ha jugado la industria para el crecimiento de la economía de Mendoza. En este contexto, lo primero que celebramos es la resiliencia y la capacidad de nuestra industria ya que tiene el poder no solo de transformar la materia prima en valor sino también vidas a partir de la generación de empleos de calidad. La Expo Foro es una clara muestra de la sinergia y el trabajo en equipo que hemos ido construyendo en Mendoza . Entendemos que el crecimiento es un esfuerzo colectivo y en este camino estamos todos: la industria , el campo, el comercio, los servicios, el sistema financiero, y, por supuesto, la academia y el Estado.

_ ¿Cómo se plasma esta colaboración con la academia en la práctica?

_Este apoyo del sector científico es fundamental ya que ellos son quienes aportan el conocimiento y la innovación que nos impulsa hacia el futuro. No podemos avanzar solos y por eso la articulación nos permite desarrollar proyectos que fortalecen la matriz productiva. La innovación y el conocimiento que se generan en las universidades son la base para que nuestra industria evolucione y se mantenga competitiva en un mercado globalizado Por ejemplo, la Expometalmecánica que organizaremos cada dos años será una plataforma para exhibir los avances tecnológicos, muchos de los cuales surgen de esta sinergia.

En Asinmet, además, contamos con el Centro de Centro Tecnológico Metalúrgico Cuyo y nuestros dos espacios de formación. Uno en el sur de la provincia-el Centro de Formación Carlos Tassaroli- y otro en nuestra sede del Acceso Este con el fin de fortalecer las habilidades de nuestros trabajadores. Además, nuestra Asociación ha firmado convenios de colaboración con las universidades de Cuyo, Tecnológica y de Mendoza así como con los municipios de Guaymallén y Godoy Cruz para potenciar esta formación. Creo que son iniciativas que capacitan y construyen un futuro más productivo para las personas, las empresas y la comunidad en general.

_En este foro también se ha hecho hincapié en la articulación público-privada y en el Estado con un rol de facilitador, ¿qué podría potenciar esa colaboración y qué desafíos persisten?

_Creemos firmemente que la búsqueda de inversores y nuevas oportunidades de negocios deben verdaderas políticas de Estado que trasciendan las diferencias partidarias. Necesitamos una visión de largo plazo que nos brinde seguridad jurídica y estabilidad para atraer capitales duraderos. Por otro lado, enfrentamos desafíos como la enorme carga impositiva y los altos costos financieros ya que es importante que un sistema impositivo impulse al sector productivo y no al revés. También es vital que la infraestructura esté a la altura de las circunstancias ya que es una inversión estratégica que nos hace más competitivos y atractivos para las inversiones.

Soledad González, Rodolfo Vargas Arizu, Fabián Solís, Matías Díaz Telli, Nicolás Vicchi

Tanto Asinmet como las otras cámaras empresarias participantes del Foro Industrial venimos trabajando con el Ministerio de Producción, municipios y otras áreas del Gobierno porque comprenden la importancia de nuestro sector. Ahora, tenemos el doble desafío de profundizar ese vínculo y, a la vez, generar propuestas con el objetivo de fortalecer las políticas de producción y asegurar que el sector industrial sea una prioridad en la agenda de Mendoza.

_¿Qué implica la “producción sostenible”?

_La producción sostenible no es una opción, es una necesidad, un pilar central de nuestra visión que implica no solo ser eficientes y rentables sino también ser responsables con el ambiente y la sociedad. El sector metalmecánico tiene un papel crucial en este proceso por lo que debemos ser líderes en la aplicación de tecnologías limpias, la optimización de recursos y la creación de un entorno de trabajo seguro y equitativo. Esto también implica dejar atrás viejas antinomias que solo nos empobrecieron para afianzar la idea de que el sector productivo es parte activa de la solución.

A mediano y largo plazo esperamos que estas iniciativas, junto con la colaboración de todos los actores del ecosistema, nos permitan construir una matriz productiva más grande y con empleos de calidad. La sostenibilidad está en entender que la colaboración es la clave para crecer de forma sustentable. En Mendoza contamos con sectores productivos muy diversos como la agricultura, el comercio, la construcción, la vitivinicultura, la minería y el turismo. No son actividades excluyentes sino complementarias por lo que la verdadera fortaleza reside en entenderse y potenciarse mutuamente. La Expo Foro es la prueba de que esta unión es posible y necesaria.

_¿Cuáles son las expectativas y cómo ve el futuro de la industria local?

­_ Estamos convencidos de que la industria es el motor de este desarrollo y trabajaremos incansablemente para lograrlo más allá de que la coyuntura actual hoy aparece complicada. En Mendoza la minería podrá ser una nueva área para el crecimiento general y es importante continuar unidos para mejorar lo que falta y potenciar todo lo que ya está y que es mucho. Hay que tener en cuenta que la metalmecánica y la industria de Mendoza tienen un alto nivel de desarrollo y capacitación, lo que le abre las puertas en distintas partes del país para proyectos complejos.