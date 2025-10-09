Desde Asinmet anunciaron que el próximo foro industrial se realizará en San Rafael

En el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, desde la entidad anunciaron que el encuentro que se realiza cada septiembre comenzará a ser itinerante.

Además de acompañar a la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, algunos directivos de Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza) viajaron al departamento sureño para participar del almuerzo de las fuerzas vivas y firmar un convenio ya que el próximo foro industrial, en septiembre de 2026, se realizará en San Rafael.

El presidente de Asinmet, Fabián Solís, detalló que, en el marco del festejo, firmarán un convenio de colaboración con la Municipalidad de San Rafael, la Cámara de San Rafael, la Federación Económica de Mendoza y el Ministerio de Producción, para que el Foro Mendoza Industrial se realice en San Rafael el año que viene.

El encuentro se desarrolló a principios de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Hasta ahora, siempre se ha realizado en el Gran Mendoza. “La idea que tenemos es hacer un evento federal y llevarlo a cada oasis de la provincia”, precisó.

Fabián Solís Fabián Solís, presidente de Asinmet En 2026, destalló Solis, se realizará el segundo Foro Industrial de Mendoza 2025 de la UIM (Unión Industrial de Mendoza), el quinto Foro de Metalmecánica, Minería + Energía de Asinmet, y el tercer Foro Agroindustrial de la FEM.

El empresario metalmecánico Julio Totero, quien fue presidente de Asinmet, sumó que apuntan a que la organización en el sur de la provincia inaugurará un nuevo formato, que irá cada año a un oasis diferente.