Supermercados liquidan celulares: ofrecen hasta un 46% de descuento para el Día de la Madre

Para el Día de la Madre se podrán acceder a celulares a excelentes precios en supermercados ChangoMás, Jumbo y Carrefour. Los dispositivos pueden financiarse en 1, 6 y hasta 12 cuotas sin interés.

Grandes cadenas de supermercados como ChangoMás, Jumbo y Carrefour se suman a la celebración del Día de la Madre, el próximo domingo 19 de octubre, y ofrecen increíbles descuentos en tecnología.

Lanzaron promociones en dispositivos Smartwatch con descuentos de hasta un 58% off. Los celulares van desde $119.999 con rebajas de hasta 46% off.

Los artículos pueden financiarse en 1, 6 y hasta 12 cuotas sin interés, dependiendo del producto y del comercio elegido.