Aerolíneas ofrece 20% de descuento y cuotas sin interés en vuelos nacionales: los detalles

Si estás pensando en viajar, es el momento de actuar: Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción con un 20% de descuento en todos los vuelos de cabotaje, sin límite de fechas para volar. La campaña será únicamente entre el 2 y el 5 de octubre , tanto en la web como en la aplicación oficial y agencias de viaje.

La medida busca incentivar la compra anticipada de pasajes antes del inicio de la temporada alta de verano. Según detalló la empresa, el descuento se aplicará sobre las tarifas disponibles al momento de la operación , lo que permitirá acceder a precios más competitivos en los principales destinos turísticos.

La línea aérea de bandera también mantiene vigente hasta el 5 de octubre otra promoción que permite financiar pasajes en hasta 6 cuotas sin interés con distintos bancos : BBVA, Galicia, Macro (Visa y Mastercard) y Santander.

En paralelo, hasta el 31 de octubre, Aerolíneas ofrece planes de financiación con distintos entidades:

Temporada de verano: programación de Aerolíneas Argentinas

Días atrás, durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), Aerolíneas anunció su programación para la temporada de verano, que contempla un incremento en la cantidad de vuelos domésticos.

Entre las rutas principales que conectan con Buenos Aires figuran: 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza, 51 a Ushuaia, 45 a Iguazú, 40 a El Calafate, 38 a Salta, 36 a Tucumán y 32 a Mar del Plata. También se prevé un aumento de frecuencias en rutas hacia destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Respecto a los vuelos intertramos, que permiten viajar dentro del país sin pasar por Buenos Aires, la oferta contempla: Ushuaia–El Calafate con 16 vuelos semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4. Además, se suman conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario, entre otras.