Las acciones argentinas cotizaron en alza luego del anuncio de Bessent

Acciones y bonos operaron hoy en alza, mientras que el Riesgo País se mantuvo arriba de los 1.200 puntos básicos, luego de que Estados Unidos reconfirmara el avance del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei y se confirmara el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a ese país.

Por otro lado, el S&P Merval subió 2,52% hasta los 1.809.035,40 puntos. Medido en dólares ganó 3,9%.

La consultora PPI señaló que “la nota política del día llegó desde Estados Unidos, pues Scott Bessent reafirmó en su cuenta de X el apoyo al gobierno de Javier Milei y anticipó nuevas instancias de diálogo en Washington. No obstante, el gesto quedó opacado por una entrevista que dio el mismo secretario del Tesoro, aclarando que únicamente se estaba hablando de un swap entre ambos países, y que la economía más grande del mundo no desembolsaría dinero en Argentina”.

“De momento, la reacción comenzó siendo muy positiva en los Globales, pero luego recortó para encontrarse en terreno mixto. En la misma línea, los ADRs no muestran movimientos destacados en el premarket”, agregó.

En tanto, se confirmó hoy que un equipo encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, partirá el viernes rumbo a Washington para cerrar el acuerdo de respaldo económico con el Tesoro de Estados Unidos.

En un panel líder positivo, se destacaron las subas de Transportadora Gas del Norte (8,52%), Metrogas (8,29%) y Grupo Supervielle (6,21%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas registraron subas. Las que más ganaron fueron Grupo Supervielle (4,26%), Grupo Financiero Galicia (4,21%) y Loma Negra (3,09%).

En los títulos públicos, el AL30 subió 4,35% y el AL35 subió 5,15%. En medio de la tensión, el Riesgo País avanzó 2,80% hasta 1.264 puntos básicos, según JP Morgan.