ARCA publicó por "error" información privada de contribuyentes argentinos en Estados Unidos

ARCA publicó por error datos de cuentas de argentinos en EE. UU.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó, por equivocación, información de cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos. La novedad surge en el marco del intercambio de información financiera con ese país.

Según confirmó el organismo a La Nación, todo fue un un “error de interfaz”. Además reafirmaron que “no se violó ningún secreto fiscal” y que la información ya fue eliminada.

Imagen de las cuentas de ARCA Imagen de las cuentas de ARCA. La Nación También señalaron que la información que algunos contribuyentes pudieron ver sobre sus cuentas u operaciones en los Estados Unidos se publicó dentro de la solapa “Nuestra parte” a donde se accede con CUIT y clave fiscal. Se trata del espacio donde ARCA le dice al contribuyente qué conoce de sus movimientos tributarios.

Tributaristas consultados por el citado medio manifestaron que esto no pone en riesgo el acuerdo de intercambio automático de información con Estados Unidos. A la vez coincidieron con ARCA en que los únicos que ven datos sobre sí mismos son los propios contribuyentes, en sus perfiles privados en la agencia.