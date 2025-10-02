2 de octubre de 2025 - 21:15

ARCA publicó por "error" información privada de contribuyentes argentinos en Estados Unidos

El organismo informó que “no se violó ningún secreto fiscal”.

ARCA publicó por error datos de cuentas de argentinos en EE. UU.

ARCA publicó por error datos de cuentas de argentinos en EE. UU.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó, por equivocación, información de cuentas bancarias de argentinos en Estados Unidos. La novedad surge en el marco del intercambio de información financiera con ese país.

Leé además

Dólar hoy, 2 de octubre

El dólar se mantuvo estable tras el apoyo de Bessent y cerró a $1.450

Por Redacción Economía
La recaudación de Recursos Tributarios de septiembre cerró en $15.444.976 millones, según ARCA.

La recaudación cayó casi 10% en términos reales por el impacto de la quita temporal de retenciones

Por Redacción Economía

Según confirmó el organismo a La Nación, todo fue un un “error de interfaz”. Además reafirmaron que “no se violó ningún secreto fiscal” y que la información ya fue eliminada.

Imagen de las cuentas de ARCA
Imagen de las cuentas de ARCA.

Imagen de las cuentas de ARCA.

También señalaron que la información que algunos contribuyentes pudieron ver sobre sus cuentas u operaciones en los Estados Unidos se publicó dentro de la solapa “Nuestra parte” a donde se accede con CUIT y clave fiscal. Se trata del espacio donde ARCA le dice al contribuyente qué conoce de sus movimientos tributarios.

Tributaristas consultados por el citado medio manifestaron que esto no pone en riesgo el acuerdo de intercambio automático de información con Estados Unidos. A la vez coincidieron con ARCA en que los únicos que ven datos sobre sí mismos son los propios contribuyentes, en sus perfiles privados en la agencia.

Cabe recordar que el año pasado, EE.UU. cumplió con el envío de información automática de 2023 sobre la base del acuerdo modelo IGA 1 firmado con la Argentina.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Denuncian abandono de mantenimiento en ARCA.

Denuncian abandono de mantenimiento en la sede central de ARCA: cucarachas y hasta un alacrán

Por Redacción Política
La categoría está destinada a trabajadores independientes, emprendedores y beneficiarios de programas sociales.

ARCA propone una opción del Monotributo que permite generar aportes jubilatorios

Por Redacción Economía
ARCA unifica los criterios de habilitación y facilita el control fiscal, asegurando transparencia en las operaciones comerciales.

ARCA modifica normas y reemplaza la factura M: desde cuándo aplica la medida

Por Redacción Economía
Seleccioná el período y marcá las percepciones que querés recuperar; cada mes requiere un trámite aparte.

Percepciones ARCA: cómo pedir la devolución del 35% de Netflix, Spotify y HBO

Por Redacción Economía