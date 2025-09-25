Percepciones ARCA: cómo pedir la devolución del 35% de Netflix, Spotify y HBO

ARCA permite recuperar percepciones cobradas en Netflix, Spotify, HBO y otros servicios digitales. El trámite se hace online y se acredita en tu cuenta bancaria.

Seleccioná el período y marcá las percepciones que querés recuperar; cada mes requiere un trámite aparte.

ARCA permite a los usuarios recuperar percepciones cobradas en servicios de streaming pagados en dólares, como Netflix, Spotify, HBO y Disney+. Esta medida reduce el impacto en dólares de las suscripciones digitales y se gestiona completamente online.

El trámite se realiza desde el portal de ARCA con CUIT y clave fiscal, y los reintegros se acreditan en cuentas bancarias. También alcanza a compras realizadas con tarjetas en el exterior, ofreciendo un alivio económico concreto para los usuarios de estos servicios.

ARCA Ingresá a ARCA con tu CUIT y clave fiscal para iniciar la devolución de percepciones de streaming. M1 Cómo pedir la devolución de percepciones ARCA habilitó el servicio “Devolución de percepciones” para que los usuarios recuperen los impuestos retenidos en sus suscripciones de Netflix, Spotify, HBO y otros servicios digitales. Los pasos son:

Ingresar al portal de ARCA con CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior. Verificar que el servicio “Devolución de percepciones” esté habilitado; si no, activarlo en “Mis servicios”. Generar una nueva solicitud seleccionando el período (mes y año) del reintegro. Marcar las percepciones a devolver y presentar el formulario. Aceptar la declaración jurada y descargar el comprobante de presentación.

Cada mes con percepciones requiere una presentación separada, y el reintegro suele acreditarse en aproximadamente 60 días hábiles. Es obligatorio contar con un CBU válido y domicilio fiscal electrónico. Este procedimiento permite a los usuarios recuperar dinero de años anteriores, actualmente se puede pedir hasta el año 2024.

La devolución de percepciones incluye el 35% que fue retenido sobre servicios de streaming y otros gastos en moneda extranjera. Además del monto retenido, la devolución incorpora un interés mensual del 3,19% generado desde la fecha de la solicitud hasta que se hace efectiva. Quiénes pueden hacer el trámite Según comunicó ARCA, pueden acceder al reintegro: Personas no inscriptas en Ganancias ni en Bienes Personales.

Contribuyentes inscriptos en Ganancias pero no en Bienes Personales, siempre que las percepciones correspondan al código habilitado para devolución.

Trabajadores en relación de dependencia o autónomos que hayan sufrido estas percepciones.