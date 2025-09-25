El dólar acumula cuatro días a la baja: a cuánto cotiza hoy

En su cuarto día consecutivo a la baja , el dólar minorista cotiza este jueves 25 de septiembre a $1.295 para la compra y $ 1.345 para la venta en el Banco Nación. Se trata de una caída de 15 pesos respecto al cierre del miércoles.

Baja el dólar: el Banco Central reduce las tasas de interés del 35% al 25%

El dólar se sigue desplomando tras el respaldo de EE.UU: cómo quedó la cotización en los bancos

Por su parte, el dólar blue se ubica en niveles más elevados que el oficial a $1.405 para la venta en las "cuevas".

En cuanto al índice riesgo país , de JP Morgan y que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos financieros, se ubica en 928 puntos básicos .

Las favorables novedades se ratifican en una semana clave para el gobierno de Javier Milei, luego de obtener "respaldo completo" de Estados Unidos y la negociación por USD 20.000 millones vía swap, además de la suspensión temporal de retenciones a los granos (continúan hasta el 31 las que alcanzan a la carne).

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.748,50 (BNA)

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.385

Venta: $1.405

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.358,99 (- $10,13)

Venta: $ 1.359,99 (- $13,32)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.