La recaudación cayó casi 10% en términos reales por el impacto de la quita temporal de retenciones

La recaudación de Recursos Tributarios de septiembre cerró en $15.444.976 millones , según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ).

Aunque en términos nominales marcó un crecimiento interanual del 20,2% , el dato ajustado por inflación refleja una caída cercana al 10% respecto al mismo mes del año pasado .

El retroceso en términos reales se explica por un efecto de base: en septiembre de 2024 los ingresos habían sido inusualmente altos debido a la entrada de fondos extraordinarios, lo que hizo más difícil la comparación.

También los expertos atribuyen la caída al costo fiscal a la aplicación de retenciones cero que el Gobierno otorgó a los grandes exportadores cerealeros, quienes adelantaron liquidaciones por US$7000 millones.

El año pasado, en septiembre había ingresado recaudación proveniente del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) , la moratoria, vencimientos anuales del saldo de declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales y regía el Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.

“La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores, no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025, sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024”, señaló el organismo.

ARCA señaló que “sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 40%”. En el período enero-septiembre, la recaudación ascendió a 134.817.975 con un incremento interanual nominal de 45,7%.