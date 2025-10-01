Estas son las mejores opciones para pagar en Chile y no gastar de más

El crecimiento del turismo de compras en Chile atrae cada año a miles de argentinos que cruzan la cordillera en busca de precios más accesibles en productos que, en el mercado local, resultan mucho más caros. Ropa , electrónica , artículos para el hogar y tecnología figuran entre los más buscados.

Sin embargo, la volatilidad del dólar y los distintos regímenes impositivos en Argentina obligan a planificar con cuidado cómo administrar cada gasto para no terminar pagando de más. La elección entre llevar dólares billete , cambiar a pesos chilenos o utilizar tarjetas no es menor, ya que impacta directamente en el presupuesto del viaje.

La disparidad entre cotizaciones oficiales, paralelas e impuestos asociados a las operaciones con tarjetas genera bastante dudas a la hora de viajar . Para evitar errores y aprovechar al máximo las compras, analistas financieros y especialistas en consumo ofrecen consejos prácticos que permiten elegir la alternativa de pago más conveniente en cada situación.

1. Llevar dólares billete: Es una de las opciones más seguras en términos de conveniencia. Cambiar dólares en casas oficiales de Chile suele ofrecer un rendimiento superior al de pagar con pesos argentinos . Sin embargo, trasladar efectivo implica riesgos de seguridad, por lo que se recomienda dividir el dinero en diferentes lugares y no cargar montos elevados en un solo sitio.

2. Tarjeta de débito en dólares: Los expertos destacan que esta modalidad es muy eficiente siempre que la cuenta asociada esté configurada en moneda extranjera. De esta manera, se accede directamente a la cotización oficial del banco, sin percepciones adicionales como el 30% de recargo que aplica a operaciones en moneda extranjera con fondos en pesos. Es una opción práctica para quienes ya tienen ahorros en dólares.

3. Tarjeta de crédito en dólares: El uso de crédito también puede ser conveniente, pero con ciertas condiciones: realizar la compra en una sola cuota y cancelar el resumen en dólares previamente ahorrados. Si se paga en pesos, se aplican percepciones e impuestos que encarecen la operación. Liquidar el resumen en divisa extranjera evita esos cargos y simplifica la conversión.

4. Aplicaciones de pago digital: Herramientas como Mercado Pago permiten operar en pesos argentinos vinculados a la conversión oficial. Aunque no siempre garantizan el mejor precio final, ofrecen la ventaja de no tener que portar efectivo ni divisas. Resulta una opción práctica para compras menores o en situaciones donde no es posible pagar con tarjeta.