Ricardo Gareca dio detalles inéditos sobre su paso por Chile: "No salía del departamento"

El entrenador argentino Ricardo Gareca reconoció errores de su paso por la Selección de Chile, donde dirigió las últimas Eliminatorias Sudamericanas

El director técnico argentino Ricardo Gareca no se guardó nada al hablar sobre su etapa al frente de la Selección de Chile, que terminó de manera intempestiva tras no lograr la clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. Además, habló de su futuro como entrenador.

El Tigre hizo una fuerte autocrítica de su paso por Chile: Ricardo Gareca renunció como DT de la Selección de Chile Ricardo Gareca no pudo clasificar al Mundial con Chile, y tuvo que dejar su cargo En diálogo con ESPN, el Tigre fue claro al reconocer que cometió errores en su paso por el elenco trasandino, y que los malos resultados no le cayeron nada bien. "Estuve un año y medio en Chile y no salía del departamento, no conocí nada. Te quema la cabeza si no te salen las cosas bien. Las derrotas te dejan mal, porque se sufre mucho. La gente en general se la agarra con uno, es difícil. Tampoco te podés deprimir, hay que buscar un equilibrio", lanzó.

Según se desprendió de la charla, una de las principales equivocaciones se dio con la no citación de Arturo Vidal, referente de la Roja. "Soy más responsable yo que él; fue el primero con el que hablé. No lo cité por alguna lesión, arrancamos bien y no quería cargarme con tantos jugadores de mucha edad", aseguró.

Para Gareca, Vidal debía ser convocado con más anticipación para evitar problemas. "Era un jugador para haberlo convocado antes, sí puedo aceptar mi demora. Es un histórico y pudo estar antes en el equipo. A toda esa cámada de esa época dorada, como le llaman, está grande ahora. Yo no le doy demasiada trascendencia a lo que opinan los futbolistas, si no afecta realmente a uno. Hay que estar preparado para esta época, tanto para un jugador como para un entrenador", ponderó.

Ricardo Gareca y su futuro: "¿Boca o River? Pienso en una Selección" image En cuanto a su futuro, el entrenador reconoció que está enfocado en otras labores, y que volverá a dirigir en el 2026. "Este momento lo estoy disfrutando más que otras veces, por algunos emprendimientos familiares. Apunto a volver a dirigir ya el año que viene", contó.