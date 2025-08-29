Foro Industrial: tres días para potenciar la producción

Del 2 al 4 de septiembre, el Espacio Julio Le Parc será el epicentro de un encuentro clave para el futuro productivo de la región: LaExpo y el Foro Industrial Mendoza 2025: Producción Sostenible. A partir de las 9:30, el evento reunirá a los sectores público, privado y académico con el objetivo de impulsar la producción mendocina.

La iniciativa, que busca potenciar el desarrollo económico de la provincia, es el resultado de un esfuerzo conjunto de diversas entidades. La organización está a cargo de ASINMET, la FEM, el Gobierno de Mendoza, la Municipalidad de Guaymallén, la UIM, la CAFIM, ACOVI, el IDITS, la CAMEM, Plan Pilares y la UNCuyo . Además, cuenta con el apoyo de CAEM, ADIMRA, CAME, INTI y CAPMIN .El Foro Industrial se presenta como una plataforma para fortalecer la cadena de valor, facilitando la conexión entre proveedores locales y nacionales y la demanda de proyectos actuales y futuros en la región. Esto es fundamental para Mendoza, una provincia con una matriz productiva diversa, que incluye agricultura, recursos minerales, energías renovables y un sólido capital humano profesional, todos ellos pilares esenciales para el desarrollo económico.

Las disertaciones y debates abordarán una amplia gama de temas cruciales para el desarrollo provincial. Entre los más destacados se encuentran el sector petrolero y minero , las oportunidades que ofrece la minería de uranio , las políticas públicas para el desarrollo y la adecuación de la oferta educativa a los nuevos modelos productivos.

Paneles destacados

Entre otras actividades, el martes 2 se llevará adelante el bloque petrolero donde estarán presentes referentes de ASINMET y de ADIMRA. En las disertaciones, además, se destaca la presencia del director de Hidrocarburos de Mendoza, Lucas Erio, referentes del área de Supply Chain de YPF y el vicerrector de la UNCuyo, Gabriel Fidel.

En tanto, para hablar de la importancia de la Energía Nuclear, con la moderación de Marita Ahumada se reunirán las siguientes personalidades: el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Luis Rovere, el presidente de CAMEM, Guillermo Pensado, y por IMPSA estará Martín Chimenti.

En tanto, el miércoles 3 en el marco del Foro Agroindustrial habrá una charla magistral habrá dos conversatorios. A las 9.30 será el turno de la “Cadena de Valor del Sector Agroindustrial” con Mariano Mastrangelo de CAME, Daniel Rada de la UNCuyo y Cristian Ciurletti del INTI. A las 10:40, el segundo living será sobre la “Situación Actual del Sector y Expectativas al Futuro” y estará formado por Alberto Carletti de CAFIM, Fabian Ruggeri de ACOVI, Belén Bobadilla por FRUTOS SECOS y Franco Totero de ASINMET. A las 12.15 “Desafíos Locales e Internacionales para la Agroindustria” con los economistas Davis Mazzo de Coninagro y Federico Poli del Observatorio Pyme.

En tanto, el jueves 4 será el turno de los paneles dedicados a la minería con altos referentes del sector tanto públicos como privados entre los que se encontrarán diversos empresarios mineros de Chile. Este panel, contará con la participación de Osvaldo Urzúa, quien encabezó el Plan Pilares. El último día del Foro también disertará la directora de Competitividad Industrial de la Nación, Sandra Panés.

Durante los tres días se llevará adelante la Expo Metalmecánica de 13 a 20 así como se establecerán rondas de negocios, espacios de networking y la mirada de un futuro productivo común para Mendoza. Fabián Solís, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ASINMET) destacó el esfuerzo conjunto de diversas cámaras empresarias, el sector académico y el público. En un contexto en el que la industria enfrenta diversos desafíos, Solís puso en valor el Foro Industrial como una manera de pensar, repensar y avanzar en pos del desarrollo de todos los sectores que aportan al crecimiento de la provincia.